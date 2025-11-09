Verea: "Goretti Sanmartín estalle facendo moito dano a Santiago"
Acusa a Raxoi de "sinalar e culpabilizar aos profesionais da Policía Local e aos bombeiros"
K.M.
El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, aseguró que “Goretti Sanmartín estalle facendo moito dano a Santiago” y que “BNG e CA teñen a Santiago nunha situación tercermundista”. Destacó además que “agora mesmo en Santiago hai un ambiente completamente irrespirable e tóxico, nos preguntamos que máis ten que pasar?, son culpables dunha neglicencia que non ten xustificación e que está poñendo en risco a vida dos santiagueses”.
Verea también indicó que “resulta moi revelador ver ao BNG e CA firmando decretazos en contra dos dereitos dos traballadores”, en alusión a la orden dada por el Gobierno nacionalista por la que se suspenden los permisos y vacaciones y días propios tanto a los miembros de la Policía Local y se les obliga a hacer horas extra para servicios comunes.
"Chiringuito" de 25 asesores
Lamentó además que “estamos ante un modus operandi ao que nos teñen moi acostumados, limpar a súa incompetencia, manchando o prestixio dos funcionarios do Concello, coa pouca vergoña de sinalar e culpabilizar aos profesionais de Policía Local e bombeiros”. “Fago outra pregunta, non son conscientes do seu estrepitoso fracaso?, xa sabemos que a alcaldesa e este goberno en minoría non vai dimitir, entre outras cousas, porque teñen un chiringuito montado de 25 asesores e altos cargos que hai que manter, pero hai unha realidade, isto xa non dá para máis”, subrayó.
El líder popular insistió en que “hai moi poucas respostas para a situación na que está o Concello en todos os departamentos e en todas as cuestións”. Y añadió, “a pregunta que temos que facernos todos é se chegamos ata aquí por vagancia? por falta de coñecemento? por falta de preparación? Só hai esas tres opcións, porque a outra, a da mala sorte, xa está descartada, xa que non poden ter mala sorte en todos os departamentos".
Tasa de reposición
Para Verea está claro que “BNG e CA non coñecen nin a regulación para poder contratar máis policías locais e bombeiros, ou para pagar as nóminas completas, senón é imposible que despois de tres anos esteamos nesta situación, só hai que ter ganas de traballar e de chegar a acordos”. Así apuntó que “só con dedicar uns minutos a ler a normativa xa verían, claramente, que a taxa de reposición é acumulativa e que hai propostas excepcionais, ninguén entende este debate, nin como son quen de repetir, semana tras semana, mes tras mes, que non se poden contratar máis policías e máis bombeiros, cando o están facendo outras cidades, pero están cómodos nese discurso e acabaron crendo a súa propia mentira”. "A lei permite contratar máis policías pero eles non quixeron e agora estamos así”, concluyó.
En relación al retraso de un año del pago de las horas extra, destacó que “tampouco se trata dunha cuestión de diñeiro, porque o pago das cantidades que se lles debe á policía e bombeiros é equivalente ao gasto dos 25 asesores e altos cargos que teñen contratados a dedo, e ademais contan cos orzamentos máis altos da historia desta cidade”.
