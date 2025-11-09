Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Verea: "Goretti Sanmartín estalle facendo moito dano a Santiago"

Acusa a Raxoi de "sinalar e culpabilizar aos profesionais da Policía Local e aos bombeiros"

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, en una intervención en el Parlamento gallego.

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, en una intervención en el Parlamento gallego. / Cedida

K.M.

Santiago

El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, aseguró que “Goretti Sanmartín estalle facendo moito dano a Santiago” y que “BNG e CA teñen a Santiago nunha situación tercermundista”. Destacó además que “agora mesmo en Santiago hai un ambiente completamente irrespirable e tóxico, nos preguntamos que máis ten que pasar?, son culpables dunha neglicencia que non ten xustificación e que está poñendo en risco a vida dos santiagueses”.

Verea también indicó que “resulta moi revelador ver ao BNG e CA firmando decretazos en contra dos dereitos dos traballadores”, en alusión a la orden dada por el Gobierno nacionalista por la que se suspenden los permisos y vacaciones y días propios tanto a los miembros de la Policía Local y se les obliga a hacer horas extra para servicios comunes.

"Chiringuito" de 25 asesores

Lamentó además que “estamos ante un modus operandi ao que nos teñen moi acostumados, limpar a súa incompetencia, manchando o prestixio dos funcionarios do Concello, coa pouca vergoña de sinalar e culpabilizar aos profesionais de Policía Local e bombeiros”. “Fago outra pregunta, non son conscientes do seu estrepitoso fracaso?, xa sabemos que a alcaldesa e este goberno en minoría non vai dimitir, entre outras cousas, porque teñen un chiringuito montado de 25 asesores e altos cargos que hai que manter, pero hai unha realidade, isto xa non dá para máis”, subrayó.

El líder popular insistió en que “hai moi poucas respostas para a situación na que está o Concello en todos os departamentos e en todas as cuestións”. Y añadió, “a pregunta que temos que facernos todos é se chegamos ata aquí por vagancia? por falta de coñecemento? por falta de preparación? Só hai esas tres opcións, porque a outra, a da mala sorte, xa está descartada, xa que non poden ter mala sorte en todos os departamentos".

Tasa de reposición

Para Verea está claro que “BNG e CA non coñecen nin a regulación para poder contratar máis policías locais e bombeiros, ou para pagar as nóminas completas, senón é imposible que despois de tres anos esteamos nesta situación, só hai que ter ganas de traballar e de chegar a acordos”. Así apuntó que “só con dedicar uns minutos a ler a normativa xa verían, claramente, que a taxa de reposición é acumulativa e que hai propostas excepcionais, ninguén entende este debate, nin como son quen de repetir, semana tras semana, mes tras mes, que non se poden contratar máis policías e máis bombeiros, cando o están facendo outras cidades, pero están cómodos nese discurso e acabaron crendo a súa propia mentira”. "A lei permite contratar máis policías pero eles non quixeron e agora estamos así”, concluyó.

En relación al retraso de un año del pago de las horas extra, destacó que “tampouco se trata dunha cuestión de diñeiro, porque o pago das cantidades que se lles debe á policía e bombeiros é equivalente ao gasto dos 25 asesores e altos cargos que teñen contratados a dedo, e ademais contan cos orzamentos máis altos da historia desta cidade”.

TEMAS

