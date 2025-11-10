Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 10 de noviembre, en Santiago?

Cineuropa

El Teatro Principal da, a las 16 h., Un mundo recobrado, de Laura Bondarevsky; además ofrecen Ciudad sin sueño, dirigida por Guillermo Galoe, a las 19:45 h., y en ese mismo espacio, Mothers baby, de Johanna Moder, a las 22:30 h. Y ya en el Salón Teatro, a las 16 h. gratis, Jules y Jim, de François Truffaut; a las 19:45 h., Flores para Antonio, dirigida por Isaki Lacuesta y Elena Molina; y a las 21 h., Te separas mucho (acceso gratuito), de Paula Veleiro, cineasta natural de Ourense que estudió Comunicación Audiovisual en Santiago. Y además en Numax, a las 22 h., Sunday bloody sunday, de John Schlesinger (gratis) y a las 20 h., Pai nosso, de Jose Filipe Costa. El certamen dura hasta el día 23. El bono para 10 películas cuesta 30 euros; la entrada unitaria, 4 € (aunque hay varias proyecciones que son de entrada libre); y el catálogo 2 €.

Empieza el ciclo de cine árabe en el hotel Eurostars Araguaney

La Fundación Araguaney-Puente de Culturas organiza en Santiago un nuevo ciclo de cine árabe, en colaboración con la Deputación da Coruña, que lleva por lema Cine bajo las bombas. Se celebra en el salón Olivo del hotel Eurostars Araguaney, cada jornada a las 20 h. (hasta el jueves), con entrada libre previo email a info@fundacionaraguaney.org. Se abre con Erasmus en Gaza, documental de Chiara Avesani y Matteo Delbò sobre un estudiante italiano en Gaza.

El Santiago actual, según Xerardo Estévez y Alfonso Salgado

La sede de Afundación en la Rúa do Vilar, 19, ofrece hoy una conferencia, a las 19:30 h., con entrada libre, organizada por el Ateneo con una conferencia titulada Santiago de Compostela es algo más, que estará impartida por los arquitectos Xerardo Estévez (exalcalde de Compostela) y Alfonso Salgado. La charla versará sobre la puesta al día del significado y la transcendencia de Santiago en el mundo, con motivo de los 40 años que se cumplen desde la inclusión en la lista del Patrimonio Mundial.

Fairway, en la Cidade da Cultura

La nueva edición de Fairway se celebra desde ayer en Santiago y dura hasta mañana martes, en la Cidade da Cultura de Galicia, con actividades abiertas al público, workshop, congreso, charlas, programas de formación, feria de empleo.... Es el primer congreso con feria tematizado con el fenómeno xacobeo a nivel internacional.