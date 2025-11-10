Santiago calienta motores para el 'As Cancelas Music Fest' con Nena Daconte, Cepeda, Ortiga y Menta Poleo

El Centro Comercial As Cancelas, líder en el área de Santiago de Compostela, celebra su 13º aniversario por todo lo alto con una propuesta musical muy especial. Y es que los días 14 y 15 de noviembre, el centro acogerá el As Cancelas Music Fest, un festival completamente gratuito que combinará música en directo y sorteos con suculentos premios exclusivos.

El programa comenzará el viernes 14 de noviembre a las 20:00 horas con la actuación de Menta Poleo, grupo de pop de versiones actuales. El mismo día, a las 21:00 horas, llegará el plato fuerte del evento con el concierto en acústico de Nena Daconte, una agrupación liderada por Mai Meneses conocida popularmente por éxitos como Tenía tanto que darte o En qué estrella estará.

El sábado 15 de noviembre, a las 20:00 horas, será el turno de Ortiga, que llenará el escenario de ritmo y vitalidad con su original fusión de salsa, merengue, cumbia y bachata. A continuación, a las 21:00 horas, pondrá el broche final a la jornada Cepeda, cantante y compositor gallego que alcanzó la popularidad en 2017 tras su participación en la novena edición de Operación Triunfo. Desde entonces, ha publicado varios álbumes y ha explorado una amplia variedad de estilos musicales, entre ellos rock, pop, bolero y jazz.

Cepeda en una actuación. / Cedida

Este festival cuenta con el apoyo institucional de la Xunta de Galicia, a través de la Agencia de Turismo de Galicia y del Xacobeo, en el marco de su compromiso con el fomento de la cultura, la música y la participación juvenil en la comunidad.

Cartel del 'As Cancelas Music Fest'. / Cedida

Un festival con compromiso local

“Esta celebración busca reforzar el papel de As Cancelas como referente de ocio en Santiago de Compostela y convertir al centro comercial en un espacio de encuentro. Con esta acción seguimos facendo cidade”, señala Javier Nicolás Blanco, gerente de As Cancelas.

Desde su apertura, As Cancelas se ha consolidado como uno de los principales centros comerciales de Galicia, con una amplia oferta de tiendas, restauración y servicios. A lo largo de estos 13 años, ha mantenido su compromiso con la comunidad local, con el objetivo de seguir siendo un espacio de referencia en la ciudad.

Sorteos con premios especiales

La celebración no se queda ahí, sino que además, el centro comercial realizará sorteos de premios especiales y tarjetas regalo de diferentes operadores. Los interesados podrán participar los días 12 y 13 de noviembre, de 11:30 a 14:30 horas, y los días 14 y 15 de noviembre, de 11:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 20:30 horas, en el punto de atención al cliente.