Solo dos bomberos trabajan este lunes en Santiago: el conflicto por las horas extra vive su peor día

El conflicto generado entre el Concello y los Bomberos de Santiago ante la falta de efectivos de una plantilla que se ve sistemáticamente obligada a hacer horas extraordinarias para suplir las carencias del parque compostelano, vive hoy su peor día con tan solo dos bomberos trabajando en el turno de este lunes.

Hace ahora dos semanas, la alarma saltaba en Santiago a raíz de una publicación en la que los bomberos anunciaban su negativa a seguir haciendo estas horas extra -las cuales se le adeudan desde hace un año-, provocando que el parque de Santiago permaneciera por primera vez inoperativo desde su creación en el año 1921.

Una situación que, de momento, y a la espera de las negociaciones entre sindicatos y Raxoi, no está solventada, y que en los últimos 15 días se ha venido repitiendo en diversas ocasiones en las que las salidas de los bomberos han dejado a su suerte a la ciudad su ocurriera otra emergencia al mismo tiempo.

Optimismo entre los sindicatos

Este pasado viernes tuvo lugar la primera reunión entre sindicatos y el Concello de Santiago para abordar el problema. Tras el encuentro, fuentes sindicales indicaron a El Correo Gallego que se mostraban optimistas con la posibilidad de alcanzar un acuerdo este mes, mientras que, por otro lado, la alcaldesa Goretti Sanmartín aseguró que «está moi avanzado» el expediente para efectuar los pagos pendientes hasta mayo de 2025 en la próxima nómina de noviembre.