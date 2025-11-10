Elecciones USC: ya hay fecha para renovar el rectorado de la universidad

La Universidade de Santiago convoca oficialmente las elecciones para elegir a la persona responsable de guiar a la institución académica durante los próximos cuatro años. La comunidad universitaria deberá elegir quien sustituya a Antonio López, en el cargo de 2018 y que ya ha agotado el límite de mandatos. Salvo sorpresas de última hora -todavía no ha acabado el plazo para presentar candidaturas- la USC quedará por primera vez en su historia bajo la batuta de una mujer. Son cinco catedráticas las que ya han anunciado su intención de optar al cargo: Alba Nogueira, María José López, Maite Flores, Mar Lorenzo y Rosa Crujeiras. Las votaciones tendrán lugar el próximo 12 de febrero y el 26 de febrero o el 23 de marzo (en caso de que sea necesaria una segunda vuelta) será proclamado definitivamente el nuevo rector.

El calendario

Según la resolución rectoral publicada este lunes, el plazo para presentar oficialmente las candidaturas se extenderá entre el 26 de noviembre y el 5 de diciembre. El cronograma prevé comunicar la proclamación provisional de candidatos el 11 de diciembre y después abrir un plazo por si se produce algún recurso. El 19 de diciembre se proclamarán definitivamente los candidatos a sustituir a Antonio López. La campaña electoral se desarrollará entre el 27 de enero y el 10 de febrero y tras la jornada de reflexión las votaciones se realizarán el 12 de febrero entre las 9.00 y las 18.00 horas. Si hay un vencedor claro el nuevo rector o rectora de la USC se proclamará de forma definitiva el 26 de febrero.

El censo electoral

En caso de ser necesaria una segunda vuelta, la comunidad universitaria tendrá que volver a las urnas el 11 de marzo. Previamente, entre el 27 de febrero y el 9 de marzo, se realizará una nueva campaña electoral entre los candidatos más votados en la primera ronda. La proclamación definitiva, en este supuesto, se realizaría el 23 de marzo.

Por el momento, esta mañana se ha publicado ya el censo provisional de electores y hasta el viernes 14 de noviembre se pueden interponer reclamaciones ante la secretaria xeral. La publicación del censo electoral definitivo llegará el próximo 25 de noviembre.

Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), los rectores tiene seis años de mandato y no se pueden presentar a la reelección. La USC vivió en 2022 su último proceso electoral, atípico dado que Antonio López no tuvo rival. En 2018 se había impuesto a Juan Viaño que tuvo que gestionar la institución académica arrastrando aún la etapa de recortes que trajo la crisis económica de 2008. Las elecciones de 2010, que finalmente ganó Juan Casares Long, fueron las más concurridas con hasta siete candidatos. Entre ellos había tres mujeres: Pilar Bermejo, Mercedes Brea y Laura Sánchez Piñón.