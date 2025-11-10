Escuelas infantiles denuncian un bono comedor congelado desde 2017

Los 32 centros agrupados en la Asociación de Escuelas Infantiles Gallegas de Iniciativa Social (Aseigais), cinco de los cuales están ubicados en Santiago, denuncian la difícil situación por la que atraviesan como consecuencia de la congelación de la ayuda que reciben por parte de la Consellería de Política Social para subvencionar el coste del comedor de 0 a 3 años. En concreto, y según explica en conversación con EL CORREO GALLEGO la directora de la escuela infantil de Santa Marta, Estefanía Mato, «la ayuda por alumno y mes está congelada desde 2017 en 90 euros, una cantidad con la que no se da de comer a los niños».

Además, critica que «la Xunta está sacando bonos comedor a 140 euros, mientras nosotros tenemos que sobrevivir con 90», y señala que es una situación que llevan planteando varios años, sin que hasta el momento se les haya hecho caso.

Quieren trasladar su problemática al presidente

En esta ocasión, y tras una reunión con representantes de la Consellería de Política Social, en la que «se nos pidió disculpas y se nos dijo que ellos no podían hacer nada, hemos solicitado una reunión con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para explicarle nuestra problemática».

Estefanía Mato incide en que las cuotas están congeladas desde 2017, «no se han vuelto a variar», y añade que «aunque se nos ha prometido una subida para este curso, por ahora somos nosotros los que estamos subvencionando a las familias porque la orden aún no ha salido».

Junto a la de Santa Marta, las otras cuatro escuelas infantiles de iniciativa social que están ubicadas en Santiago son las de Pacopúas, Casa do Neno, Raiola y Antares. Todas ellas, al igual que el resto de las integrantes de Aseigais -que cuentan con unos dos mil alumnos en el conjunto de la comunidad- reclaman que se suba la cuantía por niño de 90 a 100 euros debido al incremento de los precios, y se comprometen como contrapartida a mantener las cuotas que debe pagar cada familia por el servicio de comedor.

Cifran en 200.000 la cuantía de la partida económica que supondría este aumento, y lo contraponen con «los tres millones destinados a las becas de comedor» de los centros públicos.

Orden de ayudas específicas

Por su parte, desde Política Social se indica que la Xunta «destinou este ano 1,2 millóns de euros para a financiación do servizo de comedor das escolas infantís de iniciativa social e da que se benefician aproximadamente corenta escolas en toda Galicia». Incide la consellería en la apuesta del Gobierno autonómico por estos centros, para los que se creó una orden de ayudas específicas, «contribuíndo a financiar parte dos custos do comedor».

Interrogada sobre la situación de estas escuelas infantiles, asegura asimismo reconocer «os esforzos que realizan debido á suba de custos», pero añade que esa situación «non depende da Administración galega, que intenta compensalo aumentando cada ano os fondos da gratuidade».

Gratuidad de las escuelas infantiles

En concreto, recuerda que desde 2022 todas las escuelas infantiles galegas son gratuitas «grazas a un investimento anual da Xunta de 68 millóns de euros», y que la Xunta incrementa cada año «a financiación ás escolas privadas e de iniciativa social, co obxectivo de consolidar a gratuidade e seguir apoiando as familias».