La exposición ‘Mulleres en Compostela 2’ alarga el eco del foro Compostela Ilustrada

La exposición titulada Mulleres en Compostela 2 alarga el eco del reciente foro Compostela Ilustrada, encuentro internacional de cuadernos de viajes finalizado este domingo en Santiago con la clásica foto de familia en Praterías tras varias jornadas de talleres, coloquios y presentaciones.

La muestra, abierta en el Centro Sociocultural Maruxa e Coralia, fue inaugurada el fin de semana por la alcaldesa, de Santiago, Goretti Sanmartín; acompañada de Encarna Otero, autora del libro que inspira la idea (Mulleres en Compostela 2), con ilustraciones del catalán Daniel Pagáns, que también asistió a la apertura igual que la responsable del citado foro, Gemma Sesar, y la responsable de ese espacio expositivo de la Zona Vella, Lupe Rodríguez.

Hacer ciudad

«É un dos proxectos que fan cidade e que axudan a facer crecer un territorio e se complementa de maneira espectacular co libro onde se mistura tamén esa idea de poñer en valor a nosa cidade con mulleres, mulleres referentes, con mulleres que teñen unha memoria e unha historia que queremos que o mundo coñeza», señaló la alcaldesa al inaugurar esta muestra. Dicho volumen, Mulleres en Compostela 2 es la continuación de Mulleres en Compostela, elas tamén contaron, de la propia Encarna Otero, ilustrado entonces por el arquitecto sevillano Luis Ruiz Padrón, y lanzado igualmente por El Patito Editorial, sello compostelano que coordina Sesar y Fausto.

Elenco de este año

Ese encuentro internacional de cuadernos de viaje, creado en 2016, reivindica desde Santiago el dibujo urbano, con la presencia este año de un elenco de personas invitadas como Lucy Victoria Davis (Barcelona), Ximena Maier (Madrid), Olivia Marcus (Toulouse), Barnaba Salvador (Venecia); Inma Serrano (Sevilla), Pascale Lee (Taiwan), Sarah Mari Shaboyan (Ereván - Armenia); o Clara Cerviño (Ourense).