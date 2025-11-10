TURISMO
Fairway presume en su inicio del potencial del Camino de Santiago
El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, resalta la valía de la Ruta Xacobea, que suma ya en 2025 más de 520.000 ‘compostelas’. El evento prosigue este lunes y mañana martes en la Cidade da Cultura
La sexta edición del salón Fairway empezó este domingo en Santiago con talleres, rutas guiadas, escape room, experiencias gastronómicas, música... parte de una propuesta con sede en la Cidade da Cultura que continúa este lunes y martes.
En la jornada de este lunes, hay previstas conferencias y mesas de debate sobre sostenibilidad y turistificación.
Oficina del Peregrino
Durante el acto institucional de apertura dominical, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, resaltó el potencial de la Ruta Xacobea, que suma ya 520.000 compostelas en lo que va de 2025, según datos de la Oficina del Peregrino. Ello supone un crecimiento del 6% respecto al mismo período de 2024. Merelles aprovechó su intervención para destacar «a importancia de apoiar a profesionalización dos actores que interveñen na xestión da experiencia do Camiño de Santiago, un dos eixos sobre os que xira este acontecemento nun espazo de intercambio de experiencias empresariais e de emprendemento ao redor da Ruta Xacobea».
Apoyo institucional
En esa inauguración institucional estuvieron además el diputado delegado de los Camiños de Santiago, Antonio Leira; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; y el trío director de esta nueva edición de Fairway, formado por Ana Trevisani, Tono Mugico y Manuel Oreiro, entre más asistentes de una jornada donde también hubo un concierto de Xabier Díaz.
Presentaciones de este lunes
En el espacio de presentaciones del museo de la Cidade da Cultura, esta nueva edición de Fairway ofrece este lunes, desde las 11 horas, charlas con Teresa Ferreira: Directora de Turismo de Portugal / Comisión de Certificación; Bernardo Fernández: Presidente de la Asociación del Camino Inglés y Alcalde de Pontedeume; María Luisa Rodríguez: Presidenta de la Asociación de Concellos do Camiño Fisterra e Muxía y Concejala de Turismo de Cee; Lourdes Aznar: Gerente de la Fundación Camino de la Cruz; Ana Belén Vals: Diputada de la Diputación de Badajoz; Rosendo L. Fernández: Presidente del Instituto Orensano de Desarrollo Económico (Inorde); y Emma González: Gerente de esa misma entidad.
Martes
Y este martes, las charlas de Carlos Martínez Carrillo, miembro de la junta directiva de la Asociación de Municipios del Camino de Invierno a Santiago y alcalde de Vedra (11.30 horas); Aser Álvarez, director del formato podcast documental Historias Peregrinas (11:45 h.); Mercedes Seoane Bouzas, presidenta en funciones del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia, Cotoga (12.30 h.); y María José Tardáguila, autora del libro 1140.
Y desde las 16.30 horas, en el llamado Auditorio Fairway, hay un taller moderado por Andrés Romero Montero, director en Asiri Marketing, especializado en mercadotecnia digital y turismo; junto al ponente Ignacio Fernández Zabala, director en Handmade Marketing, experto en SEM y Google Ads.
