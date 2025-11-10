Un recurso para temporalmente el edificio de alojamientos para jóvenes en Xoán XXIII
Hasta 23 empresas se presentaron al concurso para el que la Xunta ofrecía hasta 322.123 euros
La construcción de un edificio en Xoán XXIII con 60 alojamientos compartidos para jóvenes queda por el momento en suspenso. En enero de este año, el Consello de la Xunta autorizaba el concurso para buscar a un estudio de arquitectura que redactase el proyecto y dirigiese la obra de este inmueble, que se convertiría en el primero de estas características en Galicia. A finales de septiembre, la Xunta adjudicaba el encargo a la Unión Temporal de Empresas Carbajo Barrios-Ameneiros. Pero otro de los aspirantes ha presentado un recurso «por disconformidad con cuestiones interpretativas de valoración de las ofertas».
La Consellería de Vivenda espera que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia (Tacgal) lo «resuelva en breve» para que el nuevo inmueble no se retrase. Hasta 23 empresas se habían presentado al concurso para el que la Xunta ofrecía hasta 322.123 euros.
Así será el edificio
El edificio que se situará en la parcela próxima a la Biblioteca Ánxel Casal albergará apartamentos de 1 o 2 dormitorios, que se alquilarán a precios tasados para menores de 36 años por un plazo máximo de tres años.
Además de las viviendas, el edificio incluirá espacios para servicios y usos comunes de los residentes. La idea es que el inmueble cuente con una sala donde los residentes puedan trabajar de forma individual o colaborativa, así como una zona de usos múltiples para reuniones o para la realización de actividades como gimnasio. La idea de la Xunta es replicar el modelo en otras ciudades.
- Una cooperativa de viviendas en Santiago, preseleccionada al Premio Mies van der Rohe entre obras de toda Europa
- La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
- Financial Times' sitúa a una empresa con sede en Santiago como referente en Europa
- Subastan dos locales en Área Central de un fondo luxemburgués con bienes en Santiago
- Caótica mañana en la AG-56: un coche es pasto de las llamas y otros seis chocan entre sí
- Del magosto de Sar a la fiesta de Conxo: castañas, foliada, un bingo y churrasco 'a fartar' este sábado en Santiago
- Muere el empresario Emilio Bouzas Cajuso, muy conocido en el Ensanche de Santiago
- Nueva apertura en la ‘milla de oro’ de Santiago: abre una juguetería en Montero Ríos