Un recurso para temporalmente el edificio de alojamientos para jóvenes en Xoán XXIII

La construcción de un edificio en Xoán XXIII con 60 alojamientos compartidos para jóvenes queda por el momento en suspenso. En enero de este año, el Consello de la Xunta autorizaba el concurso para buscar a un estudio de arquitectura que redactase el proyecto y dirigiese la obra de este inmueble, que se convertiría en el primero de estas características en Galicia. A finales de septiembre, la Xunta adjudicaba el encargo a la Unión Temporal de Empresas Carbajo Barrios-Ameneiros. Pero otro de los aspirantes ha presentado un recurso «por disconformidad con cuestiones interpretativas de valoración de las ofertas».

La Consellería de Vivenda espera que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia (Tacgal) lo «resuelva en breve» para que el nuevo inmueble no se retrase. Hasta 23 empresas se habían presentado al concurso para el que la Xunta ofrecía hasta 322.123 euros.

Así será el edificio

El edificio que se situará en la parcela próxima a la Biblioteca Ánxel Casal albergará apartamentos de 1 o 2 dormitorios, que se alquilarán a precios tasados para menores de 36 años por un plazo máximo de tres años.

Javier Rosende Novo

Además de las viviendas, el edificio incluirá espacios para servicios y usos comunes de los residentes. La idea es que el inmueble cuente con una sala donde los residentes puedan trabajar de forma individual o colaborativa, así como una zona de usos múltiples para reuniones o para la realización de actividades como gimnasio. La idea de la Xunta es replicar el modelo en otras ciudades.