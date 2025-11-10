Renfe anuncia la cancelación de trenes entre Ourense y Santiago por unas obras en diciembre

Renfe acaba de anunciar que, debido a unas obras de mejora consistentes en la sustitución por parte de Adif del enclavamiento de A Susana por uno de mayores prestaciones, se verá obligada a modificar puntualmente el servicio regional entre Ourense y Santiago los días 13 y 14 de diciembre.

Estas actuaciones, que afectarán al tramo entre Vedra Ribadulla y la curva de a Grandeira, serán incompatibles con la circulación de trenes, por lo que Renfe ya tiene previsto para esos dos días dar su servicio por carretera, para el que ya ha programado cuatro servicios diarios con los que garantizar la movilidad de los viajeros.

Un grupo de viajeros en el andén de la estación de Santiago / Jesús Prieto

De esta forma, la empresa de transporte ferroviario ya ha informado que los trenes afectados serán el Regional 12960 Ourense–Santiago de Compostela (16:47h) y el Regional 12967 Santiago de Compostela-Ourense (18:47h), cuyos billetes y toda la información ya están disponibles en los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, App Renfe, en el teléfono 912 320 320 y en www.renfe.com.

Sustitución del enclavamiento

La cancelación de los trenes regionales entre Ourense y Santiago los días 13 y 14 de diciembre vendrá provocada por la sustitución, por parte de Adif, del enclavamiento de A Susana por otro electrónico, de mayores prestaciones y tecnología más avanzada, incluyendo las pruebas necesarias para su puesta en servicio.

Estos enclavamientos son los dispositivos que gestionan en tiempo real y en remoto la señalización y los desvíos de la red ferroviaria, estableciendo itinerarios seguros para las circulaciones. Los trabajos en A Susana también incluirán la sustitución de elementos de señalización y el tendido de nuevas canalizaciones y cableado.