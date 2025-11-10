Retiran el tren incendiado hace 17 días en la estación intermodal de Santiago

Operarios de Renfe retiraron este lunes el tren que se incendió el pasado 24 octubre en la estación intermodal de Santiago. Fue trasladado, indicaron fuentes del operador ferroviario, a la base de mantenimiento en Ourense, donde se llevarán los trabajos para su reparación. El tren afectado corresponde a la flota R-594, una serie de automotores diésel para media distancia. Integrada originalmente por 23 unidades de dos vehículos construidas por el consorcio CAF-Bombardier, posee unas características que la hicieron a finales de la década de 1990 ser puntera en el material móvil de su gama.

Se trata, reseñan desde Renfe, de unos "vehículos modulares que permiten el casi total desmontaje para las tareas de conservación y mantenimiento; poseen una gran fiabilidad por la redundancia de casi todos los equipos; e incorporan la tecnología flexliner, basada también en la modularidad, de forma que pueden introducirse modificaciones sin perder las características iniciales".

Incendio en una hamburguesería de la Praza de Galicia

La incidencia en este tren se registró minutos antes de las 23.00 horas del pasado 24 de octubre, cuando que se encontraba parado en la estación de la capital gallega. Este suceso se produjo solo unos minutos después de que los Bomberos tuviesen que actuar en un incendio en La Pepita Burger Bar, en plena Praza de Galicia, que obligó a evacuar el local. El fuego se originó a primera hora de la noche en el céntrico establecimiento, provocando una densa humareda. El incendio, registrado poco después de las 22.00 horas, en pleno centro de la ciudad, activó las alarmas en el parque municipal de Bomberos y hasta la zona también acudieron efectivos de la Policía Local, que, durante la intervención, que se prolongó hasta la madrugada, mantuvieron acordonado el perímetro del local.

Con los efectivos del parque de Bomberos de Santiago interviniendo en la Praza de Galicia, que se solapó con el suceso en la intermodal, tuvieron que desplazarse hasta la estación agentes del GES de Brión y del GES de Padrón, además de miembros de la Policía Nacional y Local. Un escenario que reflejó claramente el déficit de efectivos que arrastra el parque compostelano.