Santiago podrá limitar acceso de vehículos a la zona histórica en episodios de contaminación

Nuevo paso en pos de la creación de una zona de bajas emisiones en la capital gallega. La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Santiago ha modificado la Ordenanza de Circulación y Uso de la Vía Pública, con el objetivo de completar la regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el casco histórico, de forma que se podrá restringir el acceso de vehículos en episodios de contaminación, además de adoptarse otras medidas. La declaración de un episodio de contaminación comportará la activación de un protocolo de actuación municipal específico, que en esos casos prohibiría cualquier acceso de vehículos a la Zona de Bajas Emisiones. Las conductas que no respeten las restricciones derivadas de estos protocolos serán consideradas infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito.

Los cambios afectan al Anexo II de la ordenanza, que recoge las singularidades relacionadas con el tránsito de vehículos, el estacionamiento y el acceso para carga y descarga en el entorno de la zona vieja. Así lo ha explicado este lunes la portavoz municipal, Míriam Louzao, que apuntó que los cambios que ahora se introducen atienden con mayor precisión las directrices legales sobre las zonas de bajas emisiones ya que la modificación incorpora el reconocimiento expreso de la almendra de la ciudad histórica como zona de dichas características. Así se habilita la posibilidad de adoptar medidas ante episodios de contaminación que puedan declararse; recoge los sistemas de control de acceso y la señalización y abren la posibilidad de ampliar los horarios de reparto para vehículos de 0 emisiones.

De este modo, a las razones de seguridad o de carácter histórico-artístico para las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento se suman ahora los motivos relacionados con la calidad del aire y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Además de la nueva señalización específica de las zonas de bajas emisiones, está prevista la instalación de tres sensores para medir la calidad del aire y garantizar las medidas correctivas necesarias en tiempo real, en el caso de episodios de contaminación.

Santiago es uno de los 151 municipios que debería de haber implantado en 2023 al menos una zona de bajas emisiones (ZBE). La capital gallega arrancó el proceso a finales de 2022, cuando el Gobierno local aprobó establecer el casco histórico como zona principal tras descartar definitivamente la idea de crear otra zona también en el entorno de O Restollal.

De las siete ciudades gallegas con más de 50.000 habitantes tan solo A Coruña y Pontevedra han implantado ya las zonas de bajas emisiones. En las últimas semanas, tanto Vigo como Ourense han dado pasos para ponerlas en marcha, pero ciudades como Ferrol todavía no han empezado. Lugo, como Compostela, ha iniciado el proceso y aún no lo ha completado.