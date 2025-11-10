Vuelca un coche en la AG-56 a la salida de la autopista en Santiago

Un vehículo ha volcado este lunes en el kilómetro 1 de la AG-56, en el ramal de salida de la autopista AP-9 hacia Santiago y O Milladoiro. El accidente se registró a las 14.51 horas, después de que la conductora perdiese el control del vehículo en una curva y acabase volcando. El turismo quedó boca arriba sobre el arcén, lo cual apenas dificultó el tráfico. La conductora, aunque fue trasladada a un centro de salud, resultó ilesa, indicaron desde la Guardia Civil de Tráfico. Aunque se desconocen las causas del suceso, la salida de vía quizá esté relacionada con la lluvia, puesto que a lo largo de la jornada se han registrado precipitaciones.

Dos conductores dan positivo en la prueba de drogas

Este no fue el único accidente de tráfico que se registró en la capital gallega en las últimas horas, puesto que en la jornada del domingo, en un intervalo de menos de cuatro horas, se contabilizaron hasta tres sucesos de este tipo. El primero tuvo lugar a las 19.50 horas, en la rúa Restollal, tras la colisión de dos vehículos, con resultado de daños materiales. En los otros dos accidentes, dos salidas de vía, a las 22.30 horas en la rúa Eslovaquia y a las 23.42 h. en la rúa do Hórreo, los conductores de los vehículos dieron positivo en la prueba de drogas, el segundo de ellos en vía penal.