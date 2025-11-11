CA responde a Sumar que aún no se abrió el proceso para elegir candidato a las municipales

«A día de hoy no está abierto ningún proceso de conformación de la candidatura para las elecciones municipales de 2027». Así contestaba ayer Compostela Aberta a Paulo Carlos López, secretario xeral de Sumar Galicia. El líder en la comunidad autónoma del partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz proponía este lunes en una entrevista en EL CORREO GALLEGO concurrir junto con esta formación a las municipales de 2027. López consideraba que la candidatura debería también incluir a los «rosonistas», en referencia a la concejala Mercedes Rosón y los otros tres ediles expulsados del PSOE, Gonzalo Muíños, Mila Castro y Marta Álvarez.

Los concejales no adscritos declinan por el momento pronunciarse sobre la propuesta de Sumar Galicia, que reclama también que «las siglas no sean lo importante». Hace unas semanas, Gonzalo Muíños ya animó públicamente a Mercedes Rosón a encabezar una candidatura para las elecciones locales previstas para el año 27. Pero por el momento se desconocen cuáles son los planes de los cuatro expulsados del PSOE de cara a las próximas municipales.

Diferentes sensibilidades

«Compostela Aberta fue desde su nacimiento, y sigue siendo, un punto de encuentro entre diferentes sensibilidades de la izquierda», recuerda la formación que cuenta con dos concelleiros en el Bipartito, María Rozas (candidata en 2023) y Xan Duro. «La voluntad manifestada por los órganos de dirección de Compostela Aberta es respetar ese modelo con el que la organización mantiene un espacio consolidado en Santiago», prosiguen. CA explica que serán los órganos de dirección de la formación política los que decidan en qué momento se abre el proceso para conformar candidaturas y recuerdan que «la organización nunca abordó en clave de cotas partidarias y sí desde el diálogo con todas las partes».