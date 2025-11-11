Santiago
El Camino debate entre reconocer al verdadero peregrino o ser flexible
El foro Fairway celebró este martes la última jornada de su edición de 2025
El foro Fairway contó este martes, en la última jornada de su edición de 2025, con un debate sobre el modelo del Camino entre democratizar la experiencia con medidas como la reciente decisión de la Iglesia de relajar las normas para obtener la compostela o reconocer al verdadero peregrino y preservar su esencia.
El presidente de la Federación Europea del Camino de Santiago, Ildefonso de la Campa, cuestionó cómo se diferencia al «buen peregrino» del «mal peregrino» y apuntó que lo importante de la experiencia es el «viaje interior». «Ser democrático es dar libertad al peregrino para que haga su peregrinación como él lo estime».
Apuesta por la flexibilidad
También se mostró partidario de cierta flexibilidad el vicepresidente de la Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago, Ángel Trabada: «El peregrino inicia el Camino en su casa y se pone a andar a Santiago. ¿Qué más da que venga por el Camino Francés o por un camino que no sea reconocido oficialmente?», apostilló.
Defensa del peregrino tradicional
En defensa del peregrino tradicional salió el presidente del Camino Francés Federación, Miguel Pérez Cabezas, que consideró que hay que diferenciar a estos de los «viajeros» a Santiago, si bien todos son «respetables».
