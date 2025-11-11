Igualdad, cultura y servicios: las demandas de los estudiantes a las candidatas al rectorado de la USC

La carrera electoral para elegir a la próxima rectora de la USC ya está en marcha. El próximo 12 de febrero la comunidad universitaria de Santiago votará para escoger a su máximo representante durante los próximos seis años, y para el que el Consello do Estudantado, ya ha redactado un documento que recoge las "demandas urgentes y estructurales" que deberá abordar, a su juicio, quién acabe siendo elegido.

El fomento de la igualdad, la promoción de la cultura y la mejora de los servicios a los alumnos son, a día de hoy, los aspectos que más preocupan a los estudiantes, por lo que solicitan que se constituya una oficina de Diversidad, independiente a la de Igualdad, que cuente con una delegada propia.

Por otro lado, el respeto a colectivos minoritarios también aparece plasmado en el escrito, reclamando "jornadas formativas en antirracismo e identidades trans" para incidir en la necesidad de una mayor protección a los estudiantes extranjeros por parte de la Oficina de Mobilidade.

Un grupo de estudiantes de la USC en la Facultade de Filoloxía. / Antonio Hernández

Desde el Consello también consideran que los 35.000 euros dedicados a programas de dinamización son "insuficientes", por lo que instan al futuro nuevo rector o rectora a aumentar la inversión en cultura, potenciando programas como el de danza o teatro.

Respecto a la cultura, desde el Consello do Estudantado solicitan un mayor fomento de nuestro idioma, por lo que piden que se impulse la docencia en gallego, así como que el Centro de Linguas Modernas (CLM) oferte mejores horarios para sus cursos y que el Servicio de Normalización Lingüística cree "diccionarios de términos específicos" en gallego, proponiendo al mismo tiempo que los alumnos que se matriculen en cualquiera de esas enseñanzas gocen de descuentos en su matrícula.

En materia de servicios al estudiantado, resaltan las peticiones acerca de una mayor flexibilidad evaluatoria. Para ello, reclaman que el sistema de evaluación continua sea modificable cuando el alumno no pueda asistir por motivos justificados y que se establezcan mecanismos de suspensión temporal de la matrícula sin penalización económica por causas de fuerza mayor.

Infraestrcuturas, vivienda y movilidad

Las demandas publicadas por el Consello do Estudantado giran, también, desde la problemática de la vivienda a la mejora de los programas de movilidad ofertados por la USC.

Sobre la vivienda, solicitan que se terminen las reparaciones de la residencia de San Clemente y que se ofrezcan más plazas públicas. Además, consideran que la universidad debe "abogar por la declaración de Santiago como zona tensionada". Mantener el horario de las bibliotecas en periodo de exámenes, la contratación de más personal de limpieza y que se garantice la existencia de espacios autogestionados por los estudiantes, son las principales objeciones del Consello en materia de infraestructuras.

Una cola de estudiantes en busca de piso frente a una inmobiliaria de Santiago, a principios de julio pasado / Jesús Prieto

Sobre los programas de movilidad, desde el Consello exigen que se "mejore la comunicación con los estudiantes de Erasmus", pidiendo a su vez, que se garantice que los pagos a estos alumnos se envíen antes del inicio del programa.

El Consello do Estudantado insta también a la USC a que, en su papel como entidad pública, luche para que el Campus de Lugo goce de una mejor comunicación con el resto de ciudades gallegas y porque se "acabe con la cátedra de movilidad de Monbus".

El voto estudiantil puede ser clave

Salvo sorpresas de última hora -todavía no ha acabado el plazo para presentar candidaturas- la USC quedará por primera vez en su historia bajo la batuta de una de las cinco mujeres que ya se han postulado al rectorado, entre las que están la catedráticas Alba Nogueira, María José López, Maite Flores, Mar Lorenzo y Rosa Crujeiras. Una de ellas podría convertirse en la primera mujer rectora de la historia de la USC.

Ahora, desde la universidad, tratan de incentivar al alumnado para que vote, ya que, los porcentajes de participación de dicho sector, suelen ser bajos. Pero pese a estos datos, las cinco candidaturas presentadas hasta el momento pronostican un voto muy dividido, por lo que el 28% del que se compone en voto estudiantil, podría ser clave en la elección del próximo rector o rectora de la Universidad de Santiago de Compostela.