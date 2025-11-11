Sigue el diálogo por las horas extra mientras los bomberos de Santiago vuelven a quedar en cuadro

Las negociaciones entre el Concello de Santiago y los representantes sindicales de los cuerpos de Policía Local y Bomberos continuaron ayer para tratar de desbloquear la situación de los servicios de emergencia de la ciudad, que continúan trabajando bajo mínimos tras la negativa del personal a realizar más horas extraordinarias. El grupo de trabajo creado para tratar este asunto mantuvo un nuevo encuentro en el que se aportaron diferentes propuestas y se emplazaron a reunirse de nuevo el próximo jueves.

Mientras, el Parque de Bomberos volvió a quedar una jornada más en cuadro, al contar únicamente con dos efectivos y dos mandos, una situación que supone tener que solicitar refuerzos de otros municipios para atender determinadas emergencias. «A realidade do servizo de bombeiros de Santiago. Onde deberan estar 9 bombeiros preparados, só hai 2. E aínda así, seguimos cumprindo coa nosa responsabilidade», indicaron en sus redes sociales.

Propuestas a medio y corto plazo

En el encuentro para desbloquear el conflicto, se pusieron sobre la mesa propuestas para tratar de dar respuesta a las demandas de los trabajadores. Según fuentes sindicales consultadas por este diario, se trabaja en cuestiones que puedan ser incorporadas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), como son la mejora del complemento específico que perciben policías y bomberos, que en este momento solo supera en 80 euros al de un administrativo.

Además, reclaman incrementar el precio de la hora extraordinaria, que actualmente se paga por debajo de la ordinaria. Se trata de cuestiones que no se podrían resolver en el corto plazo porque «levaría meses de negociación, habería que cambiar o convenio e todo iso ten uns prazos e ten unhas imposicións tanto legais como económicas que hai que respectar», sostienen las fuentes consultadas.

Por otra parte, se barajan propuestas que podrían ejecutarse de manera inmediata y que podrían traducirse en mejoras en las próximas nóminas. «O Concello vai valorar as dúas propostas, unha de medio prazo e outra de curto prazo» de cara a la reunión del jueves, apuntan las mismas fuentes. Con ello, se aspira a «buscar unha solución intermedia entanto non imos á elaboración de RPT que ao final o que nos daría solución a boa parte dos problemas», apunta otro representante sindical presente en el encuentro.

Pago de horas extra

Además de estas reuniones, el gobierno local ha comprometido el pago de las horas extra que se adeudan entre noviembre de 2024 y mayo de 2025 en la nómina de este mes. Para dar luz verde a la medida, se espera que se produzca la convocatoria de un pleno extraordinario.