Una física compostelana que trabaja para Amazon trae a Santiago la "segunda revolución cuántica"

Vuelve a Santiago invitada a la Semana da Ciencia del Igfae. ¿En qué va a centrar su intervención?

En lo que llamamos la segunda revolución cuántica. Este año se celebran los cien años de la mecánica cuántica, que supuso toda una revolución en nuestro modo de entender la naturaleza y las leyes de la física, pero desde hace veinte años o algo más hay otra revolución en marcha, que se basa en el desarrollo y entendimiento de la información cuántica. Entender que cuando tienes la información codificada en bits normales, como en un ordenador, tienes un modelo de computación; pero si codificas la información en cúbits, en un sistema cuántico, aparecen unas capacidades y propiedades emergentes que dan pie a cosas distintas.

¿Es esa la segunda revolución?

Sí, es un desarrollo distinto y de ahí viene la computación y las redes cuánticas, la comunicación cuántica. Refleja un cambio entre la ciencia cuántica y la ingeniería cuántica hacia la que estamos transicionando. Además de entender las propiedades de la naturaleza, pensamos en el enmañaramiento, una propiedad rara que parecía iba a limitar la potencia de nuestras computadoras, pero ahora lo vemos como un recurso. El enmañaramiento es algo que creamos, controlamos, modificamos y utilizamos para realizar cosas nuevas.

"Sin la mecánica cuántica no existirían las resonancias magnéticas o los GPS"

Volvamos al principio. ¿Qué es la mecánica cuántica y en qué repercute en nuestro día a día?

La mecánica cuántica es importante. Muchísimos productos tecnológicos que hoy existen no los tendríamos sin ella. Las resonancias magnéticas, los GPS, dependen de los conocimientos que aportó la mecánica cuántica. Los GPS en concreto dependen de relojes atómicos que solo se pueden crear y entender basándose en la mecánica cuántica. Y estamos yendo hacia una transición en la que además de los efectos físicos, nos fijamos en el proceso de información. Y eso lleva a otra serie de tecnologías.

¿Hacia dónde se dirige ese camino iniciado hace dos décadas?

Lo que más se conoce es la computación cuántica. Estamos en un momento de transición en el que las computadoras cuánticas todavía no son útiles, pero se está viendo que para determinados tipos de problemas resultan ya más potentes que el computador más grande del mundo. Aún no tienen una aplicación práctica, pero se trabaja en desarrollar esas capacidades nuevas y se está invirtiendo mucho en este campo.

Comunicación cuántica

¿En qué trabaja usted en Amazon Web Services?

Yo trabajo como científica para Amazon Web Services y me dedico específicamente al ámbito de las redes cuánticas, a lo que se llama la comunicación cuántica.

¿Cuántas personas configuran el equipo?

Cuánta gente hay en el equipo es algo que no puedo revelar porque son aspectos confidenciales que podrían dar información sobre el tipo de inversión que se realiza.

"Las redes cuánticas permitirán compartir claves secretas con seguridad perfecta"

¿En qué consisten estas redes cuánticas?

Son el complemento a la computación cuántica. Si tú conectas computadoras cuánticas entre sí, se produce un incremento exponencial de su capacidad de computación y, además, al transmitir cúbits de información en lugar de bits, permite por ejemplo compartir claves secretas con seguridad perfecta. Es una de las aplicaciones de las redes cuánticas más cercanas, pero hay muchas otras.

¿Qué supone para usted regresar a la ciudad en la que inició su formación como física?

La verdad es que vengo de forma habitual, fundamentalmente a Vigo, pero también a Santiago, y mantengo contacto tanto con gente de la Facultad de Física de la USC como con el Vigo Quantum Communication Center, donde soy investigadora invitada y colaboro desde hace ya años con un grupo de investigación.

Grupo cuántico potente en el Cesga

¿Conoce la labor que se está realizando en su ámbito en centros como el Cesga?

Sí, en el caso del Cesga que menciona, cuenta con una computadora cuántica, el QMIO, pero además dispone de un grupo cuántico potente y es parte de la investigación y el desarrollo que se está llevando a cabo con este tipo de tecnologías nuevas basadas en la información cuántica.

¿Siempre tuvo claro que quería dedicarse a la física, desde niña?

Bueno, primero me gustaban las matemáticas, pero luego me empezó a interesar más la física y ya fui dirigida a la carrera porque era lo que me interesaba.