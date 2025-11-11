La importancia de ‘cuidar’ el Camino: «Ha dado mucha vida a los municipios»

La importancia de promocionar, cuidar y gestionar adecuadamente el Camino de Santiago centró buena parte del programa de la jornada de este lunes en Fairway, un foro enfocado en la Ruta Xacobea. Tras la excelente acogida de su jornada de puertas abiertas, la feria continuó ayer poniendo el foco en aquellas temáticas que más importan al sector. La búsqueda de la excelencia en la sostenibilidad y evitar la turistificación hilaron el debate, facilitando la expresión de distintos puntos de vista por parte de los diferentes agentes implicados en el desarrollo de las distintas rutas xacobeas.

La conferencia inaugural fue moderada por el codirector de Fairway, Tono Mugico, y en ella participaron el director de la Axencia Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, y el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira. Ambos coincidieron a la hora de definir el Camino como uno de los productos turísticos por excelencia de Galicia en general, y de la provincia de A Coruña en particular. Dado el éxito de las Rutas Jacobeas, tanto Merelles como Regueira pusieron de manifiesto la importancia de trabajar en modelos de gestión conjuntos que favorezcan tanto la profesionalización como la promoción de un sector clave en el desarrollo económico del territorio.

En este sentido, Regueira recordó que se deben aprovechar las «oportunidades» que brinda el turismo vinculado a las Ruta, ya que supone, dijo, una «palanca para hacer economía» en la comunidad. Merelles, por su parte, puso de manifiesto que la «sostenibilidad es la clave para el crecimiento del modelo turístico», basándose en principios como la «unión, la igualdad y el pluralismo».

Tras esta primera sesión, se abrió la mesa de debate sobre Turistificación, moderada por el periodista, escritor y experto en Comunicación Pati Blanco, y cuyo objetivo fue aportar distintos puntos de vista sobre esta temática que se encuentra tan en boga. El punto común en todas las intervenciones fue la necesaria cooperación público-privada para la gestión, mantenimiento y promoción del turismo en general y del asociado al Camino en particular.

Así, Ildefonso de la Campa, director de la S.X. del Plan Xacobeo, defendió que no existe una turistificación como tal hoy en día. No obstante, sí apeló a la importancia de «trabajar de una forma coordinada» a través de un «diálogo constante» entre las entidades públicas y privadas, teniendo siempre en cuenta que se debe «buscar la inclusividad en el turismo». La perspectiva más local la aportó María Luisa Rodríguez, presidenta de la Asociación de Concellos del Camino Fisterra-Muxía, quien destacó las «ventajas» que las rutas jacobeas han aportado al territorio. «Han dado mucha vida a los municipios», aseguró.

Recortes de Ryanair

Durante la segunda jornada de Fairway, turoperadores y agencias que trabajan con el Camino mostraron su preocupación por la caída de peregrinos internacionales que va a provocar la pérdida de conexiones aéreas en Galicia, una de las cuestiones que protagoniza las conversaciones entre los participantes del foro Fairway. «Es un comentario generalizado», afirmó Manuel Oreiro, uno de los codirectores de Fairway. En este sentido, señaló que los recortes de Ryanair van a provocar «muchísimos problemas» y una caída en el número de peregrinos.