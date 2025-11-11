Raxoi ultima la creación del ente que decidirá dónde invertir la tasa turística

Santiago empezó a aplicar la tasa turística el pasado 1 de octubre, pero aún se desconoce cuál será el destino del dinero recaudado. La ley autonómica que regula el impuesto establece que el 80 % debe reinvertirse en el sector y que las decisiones se canalicen a través de una comisión municipal de asesoramiento y seguimiento. La concelleira de Turismo, Míriam Louzao, ofreció este martes algunos detalles más sobre este ente al revelar que Raxoi ultima los preparativos para su creación y tiene la intención de iniciar el trámite plenario en las próximas semanas.

Louzao participó en la mesa redonda Taxa turística, a onde vai o diñeiro? en el foro Fairway, que celebró la última jornada de su edición de 2025. La concelleira recordó que el gobierno local planea desarrollar el órgano asesor bajo la denominación de Foro de Turismo Sustentable con el objetivo de que funcione como «un espazo de diálogo, colaboración e asesoramento da política turística municipal en xeral e tamén con respecto ao destino da recarga municipal do imposto ás estadías turísticas».

Formado por 50 miembros

En esta línea, subrayó que Raxoi apuesta por «introducir un novo modelo de gobernanza en materia de turismo», poniendo el acento en la importancia de la representación vecinal, que «ten moito que dicir tamén na xestión da política turística e nas decisións de en que investir o recadado con este imposto». Así, explicó que el ente pasará de los 27 miembros contemplados en el Consello Municipal de Turismo, a unos 50 aproximadamente, incluyendo agentes institucionales, actores económicos, actores cívicos y expertos.

En cuanto al destino del dinero recaudado indicó que «unha parte importante debe ser para todos eses gastos que implica a chegada de tantas persoas a Compostela e que ata o de agora saía dos petos dos e das compostelás, e outra para seguir investindo en políticas de turismo sustentable». Louzao incidió en la necesidad de «equilibrar algúns dos desaxustes provocados entre uns orzamentos municipais que se calculan en función do número de persoas residentes e un nivel de gasto moito máis elevado» por el volumen de visitantes.

Retorno «muy claro, preciso y transparente»

El portavoz de la Unión Hotelera, José Antonio Liñares, contrario a la tasa, solicitó durante el debate que la recaudación tenga un retorno «muy claro, preciso y transparente» en mejorar el propio sector y que se desarrolle una estrategia para extraer el mayor valor posible del turismo.