El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato

¿Un menú degustación por menos de 30 euros en Santiago? Esto es lo que puedes encontrarte en un local situado en pleno casco histórico de la capital gallega. Un secreto a voces que muchos todavía desconocen.

Sin renunciar a la calidad de sus platos y con una evidente especialización en pescado, este restaurante ofrece el menú degustación más barato de Santiago: de tan solo 16 euros.

Se trata de Mamá Peixe, taberna mariñeira de ambiente familiar que abrió sus puertas en 2015 en el 45º de la rúa da Algalia de Arriba. Desde su inauguración, el restaurante ha llamado la atención -además de girar en torno a los pescados-, por su buena relación calidad-precio. A este respecto, su Menú Marinero se ha consolidado como uno de sus principales reclamos gastronómicos.

Menú degustación más barato

Además de su carta, Mamá Peixe suele ofrecer un menú degustación diferente cada semana, que se sirve de martes a viernes al mediodía, siempre que no coincida en festivo.

El menú de esta semana, que estará disponible entre el 11 y el 14 de noviembre, consta de cuatro platos (que habitualmente se dividen en: entrante, pescado, carne y postre).

La propuesta, que no incluye bebidas, tiene por entrante patata riojana. Seguidamente, es el turno del pescado (pez limón Kimuchi) y de la carne (carrillera con castaña y trufa). El broche de oro lo pone su postre: tarta de queso al horno.

Menú degustación de 16 euros de Mamá Peixe / Instagram

Los encantos gastronómicos de Mamá Peixe no tardaron en llamar la atención de prestigiosas guías culinarias. Así, la taberna se encuentra entre las recomendaciones de la Guía Repsol y ha sido galardonada con un Bib Gourmand de la Guía Michelin. También acapara muy buenas reseñas entre sus clientes, los cuales recomiendan reservar con antelación.