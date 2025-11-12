Aljafari: «La actual ola solidaria con el pueblo palestino, debe continuar»

El cineasta palestino Kamal Aljafari recibió este martes en Santiago el primero de los tres Premios Cineuropa 2025 que otorga este año el festival compostelano.

La entrega de este reconocimiento a Aljafari tuvo lugar en el Teatro Principal, cita presidida por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, entre más integrantes de la corporación municipal compostelana. Además, se pudo ver With Hasan in Gaza, su película más reciente, estrenada este año en el Festival de Locarno (Suiza), donde él estuvo «seis horas seguidas» dando entrevistas, explica en charla con EL CORREO.

Buena acogida

Asentado en París, este cineasta se ha convertido en un referente cultural en la denuncia de la tragedia que vive Palestina cuya memoria rescata en su filmografía. «Este es mi primer viaje a Santiago y estoy muy agradecido por la buena acogida que me están dando», señala antes de hablar de su modus operandi.

Sexta por la izquierda, la alcaldesa de Santiago, y séptimo, Aljafari, entre más partícipes del acto en el Principal. / Cedida

Recuperar la memoria

«Inevitablemente, rodar desde Palestina, como director palestino, tiene mucho que ver con el esfuerzo para recuperar la memoria del pueblo palestino, recuperar la memoria de lugares destruidos. Para mí el cine está intimamente ligado a esa labor de recuperación y de memoria» .

«Fuera de Palestina, mucha gente solo se hace una idea de lo que ocurre a través del relato de los grandes medios de comunicación, relatos que nunca son positivos, relatos con falta de contexto, de esa forma, mucha gente no sabe que esta situación viene tras una ocupación que tuvo lugar hace décadas. Se da un relato violento y no se da espacio a hablar de esas ocupaciones que llevan años perpetuándose», indica Kamal Aljafari, que además habla de ciertos cambios que constata hoy día.

"Es una cuestión de humanidad"

«Las grandes plataformas de streaming no dan espacio a películas como las mías, pero, en los últimos dos años, está pasando algo muy interesante, porque mi nueva película, With Hasan in Gaza, se ha distribuido en ciudades europeas y de EEUU. Hay un cambio en positivo y cada vez hay más gente dentro de la industria del cine que le quiere dar espacio a estas películas, noto que se ha generado una ola de solidaridad, pero la solidaridad de los gobiernos es otra cosa».

Y añade Kamal Aljafari: «Los gobiernos no están cambiando su postura, por eso es importante señalar que hay un hueco, una gran diferencia entre los pueblos y los gobiernos... Esa solidaridad debe continuar porque es un proceso y, en algún momento, con el paso del tiempo, la posición de los gobiernos, cambiará, por eso debe mantenerse la actual ola de solidaridad de la gente. No es algo que tenga que ver solo con el pueblo palestino, es una cuestión de humanidad», dice Aljafari, para quien la solidaridad de España con el pueblo palestino, «es lo normal, lo anormal es no ofrecer solidaridad».

Y sobre el cine español, Kamal Aljafari tiene su favorito: «Me gusta especialmente Carlos Saura y su cine sobre Lorca. Lorca es uno de mis escritores favoritos, gusta mucho en Palestina», concluye.