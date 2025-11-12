Ángela Banzas: «Fueron las lectoras quienes me animaron a presentarme al Premio Planeta»

Hostal dos Reis Católicos, 12 h. Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025 con la novela Vera, una historia de amor, sale del hotel con su tróley mientras dentro, Ángela Banzas (Santiago, 1982), en un patio porticado, pregunta por la recepción, algo desorientada entre un mar de entrevistas que abre a las nueve de la mañana y sella a las tres de la tarde.

En la sala de la presentación de Rosalía

En la misma Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona) donde Rosalía presentó su nuevo disco, esta compostelana fue proclamada en octubre finalista del Planeta, por Cuando el viento hable, una historia situada en el Santiago de posguerra sobre una tragedia familiar y mil secretos. Esa trama bebe de la propia vida de Ángela Banzas, internada de pequeña en un hospital compostelano, igual que Sofía, la protagonista del libro. El 4 de diciembre, lo presenta en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago.

Eco de la novela

¿Cómo va la gira promocional?, Susana Fortes, pontevedresa que fue finalista en 2003, nos dijo que perdió varios kilos con el tour...

(Ríe) Yo, la verdad, es que nunca se lo quito al diente, comer estoy comiendo muy bien, por ahora, pero llevamos poco de gira. Podemos hablarlo el 27 de noviembre, cuando pase esta primera etapa...

La novela se publicó hace unos días, ¿qué eco le llega?

Lo que me está llegando es muy positivo. Los lectores dicen que la historia les conmueve mucho, les parece dura porque recoge una parte de nuestra historia muy dura, pero también valoran que tiene un mensaje muy bonito y, en ese sentido, siento que he alcanzado el objetivo que yo buscaba, el de mandar un mensaje de esperanza, de luz, después de ese periodo, tanto de oscuridad, históricamente, por el hecho de abarcar la posguerra, época de silencios, sombras y demás, como también por las experiencias que atraviesa Sofía, nuestra protagonista.

¿Cómo vive este bum su familia?

Sienten orgullo, fundamentalmente, y me dicen que en esta novela, en cierta medida, yo también hago una oda a la familia, al calor del hogar... Me he inspirado en esos sentimientos y en esas emociones como demuestra la relación tan tierna que tiene, por ejemplo, Sofía con sus abuelos. Y la novela recoge también esa forma que tiene mi generación de relacionarse con nuestros abuelos, que nos han legado tanto...

Sofía, de niña, tiene por amigo a un conejo, ¿tuvo la autora uno?

Sí, lo tuve y ahora, curiosamente, mis hijos también tienen uno, no se llama Dindón, como el de la novela, pero se llama Pompón.

En el preámbulo del libro, cita a Pessoa, ¿fan del autor luso?

A mí me gusta mucho la poesía y me gusta Pessoa y entre los libros que suelo recomendar, siempre cito uno suyo, Libro del desasosiego.

Juan del Val y Ángela Banzas, en el Hostal este martes. / Xoan Rey (Efe)

¿Podría lanzar algún poemario futuro?

Hoy por hoy, no lo contemplo, pero, por una cuestión, yo sigo escribiendo poesía, pero es una forma de desnudarme, digamos, emocionalmente, que quizá lo pueda llegar a hacer, pero a través de otras voces, en la voz de un personaje como he hecho tanto en La conjura de la niebla o en La sombra de la rosa, novelas que tenían un autor maldito, y quizá, por ahora, me sienta así más cómoda, pero nunca descarto nada.

Edición de récord

¿Se presentó antes a otros premios? Esta edición número 74 del Planeta, tuvo récord histórico de participación: 1.320 obras.

No, nunca me he presentado a nada antes... Esta ha sido la primera vez que optaba a un premio y no era algo que yo tuviese en mente cuando me puse a escribir la historia plasmada en Cuando el viento hable, sino que, cuando ya estaba avanzando, me acordé de cuantas veces me lo han dicho muchas de mis lectoras, que me apoyan desde el inicio. Fueron ella las que me animaron a presentarme al premio, decían que consideraban que tenía potencial para optar a algún reconocimiento del Planeta. h

Autoras y autores que le gustan

¿Qué libros ajenos pondría en una estantería junto a Cuando el viento hable?

Pondría Libro del desasosiego, de Pessoa; El Hombre en busca de Sentido, de Viktor Frankl; La buena letra, de Chirbes, que sintoniza muy bien con esta nueva novela que protagoniza Sofía, y colocaría también, por supuesto, alguna obra de Rosalía de Castro, también de Pardo Bazán, porque son mis dos damas, y también te diría algo de Neira Vilas y algún libro de Cunqueiro , con su realismo mágico.