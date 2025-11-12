Un año sin Antonio Costa, el crimen que conmocionó Santiago

Hoy se cumple un año del trágico suceso que se cobró la vida al conocido placero compostelano Antonio Costa Martínez, propietario de la carnicería Chelo&Muñico. Víctima de un crimen, murió la madrugada del 12 de noviembre de 2024 en la puerta de la Praza de Abastos de Santiago tras recibir una brutal paliza a manos de Kevin Martín Guillén y Carlos Eduardo Yepez, que pasaban por la rúa das Ameas en el momento que el carnicero accedía a su puesto de trabajo. Antonio Costa será esta semana recordado por sus familiares y amigos. Habrá dos funerales de primer aniversario por su eterno descanso. Mañana, a las 19.00 horas, en la iglesia parroquial de San José de O Milladoiro; y el domingo, a las 10.00 h, en la parroquia de San Pedro Apóstol, en Santiago.

Los hechos serán juzgados a partir del próximo 26 de enero en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña y será un jurado popular el que tendrá que determinar si la víctima tuvo la oportunidad de defenderse cuando los dos atacantes le golpeaban, uno de ellos a horcajadas y el otro con una barra de hierro con la que le provocó un grave traumatismo en el cráneo y otras partes del cuerpo.

En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal solicita para ambos acusados, que se encuentran en prisión provisional, una pena total de 16 años de cadena, 14 por el crimen de Costa y otros dos por las lesiones que sufrió el vigilante de la Praza de Abastos. La acusación particular pide que se condene a los procesados por asesinato, al apreciar alevosía sobrevenida, mientras que las defensas de los presuntos autores, Carlos Eduardo Yépez y Kevin Martín Guillén, lo consideran un simple delito de lesiones.

La Fiscalía sostiene que Yépez y Guillén se encontraban a las 04.36 horas de aquel día en la Praza de Abastos de Santiago, donde iniciaron una discusión con Antonio Costa. La bronca continuó inmediatamente en el interior del mercado, donde ambos acusados forcejearon con el placero y con el vigilante de seguridad, que acudió a la llamada de Antonio Costa. «En esos momentos, Yépez gritó en relación con Antonio Costa: yo lo mato», sostiene el fiscal, que indica que «instantes después, el placero se levantó y acudió a su establecimiento, donde tomó un haragán, instrumento contundente empleado para hacer limpieza». Pero cuando llegó de nuevo al lugar de la trifulca, «Yépez golpeó a Costa con fuerza, haciéndole caer al suelo en una posición que le limitaba cualquier opción de defensa, se subió a horcajadas sobre su torso e insistió en golpearle con fuerza en la cabeza y otras partes del cuerpo, que la víctima tenía junto a una columna».

"Lo has matado"

Mientras tanto, Guillén golpeó presuntamente al vigilante de seguridad, que «perdió la capacidad de asistir a Antonio Costa». Encontrándose la víctima en el suelo, apunta el Ministerio Público, «con la cabeza apoyada contra la columna e inmovilizado por Carlos Yépez, Kevin Guillén se aproximó portando el haragán desde un lateral perfectamente perceptible por Yépez y golpeó al menos en dos ocasiones con esta herramienta en la cabeza a Antonio Costa, mientras Yépez habría dicho: lo has matado».

El relato del fiscal se centra básicamente en el testimonio del único testigo de los hechos, el vigilante de seguridad de la Praza de Abastos, que se recoge en el atestado policial que ya publicó en exclusiva EL CORREO GALLEGO.

El Ministerio Público confirmó, como también adelantó este medio, que Antonio Costa falleció como consecuencia de un traumatismo craneal, una lesión traumática focal y hemorragia subaracnoidea a las 5.18 horas. La causa de la muerte es consecuencia conjunta de un traumatismo occipital que produjo una lesión encefálica y una lesión por traumatismo directo en el cráneo.

Además, como consecuencia de los golpes ocasionados por Kevin Guillén y la actuación de ambos acusados sobre Antonio Costa, el vigilante sufrió una contusión en el hombro derecho y una crisis de ansiedad reactiva que curó en 30 días básicos y 160 moderados, restando un estrés postraumático. Este medio ha podido saber que tras varios meses de baja, el guarda se ha incorporado a su puesto.

La Praza de Abastos trata de «seguir adelante» después de un crimen que conmocionó a todo el mercado compostelano. Antonio era una persona muy querida y respetada en su profesión y también por sus clientes.