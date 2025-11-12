As Cancelas alerta sobre una cuenta falsa que se hace pasar por ellos en Instagram para robar datos a sus clientes

"Si recibes un mensaje sospechoso, no compartas información personal". Con este mensaje As Cancelas ha alertado a sus clientes de una nueva estafa que utiliza su imagen corporativa en redes sociales para robar datos personales de sus clientes y solicitarles pagos.

Así, desde el centro comercial compostelano han alertado de la aparición de una cuenta falsa en Instagram que, haciéndose pasar por As Cancelas, solicita información personal de sus clientes.

A este tipo de estafas se le conocen como suplantación de identidad y su modus operandi habitual se basa en la creación de perfiles falsos para engañar a los usuarios y obtener así sus datos personales y bancarios para solicitar pagos indebidos.

As Cancelas alerta de una estafa que utiliza la imagen del centro comercial en Instagram / Instagram

Cuenta falsa en Instagram

En este tipo de estafas el ciberdelincuente se hace pasar por una entidad para engañar a la víctima. Para ello, tras suplantar su identidad creando una cuenta alterna a la oficial, empiezan a mandar mensajes o enlaces a los usuarios buscando que estos compartan sus datos y hacerse con el control de sus cuentas.

Por el momento, la cuenta de la presunta estafa -cuyo nombre solo difiere en una s del real-, ya cuenta con 37 seguidores.

Según se puede ver en su biografía, parece que esta cuenta secundaria se dedica a la promoción de sorteos falsos con el objetivo de hacerse con los datos personales, una práctica muy habitual en redes sociales.

En este tipo de casos, y para evitar caer en ellos, se recomienda comprobar si la cuenta es oficial o está verificada. También es una muy buena alternativa consultar con la propia empresa y, especialmente, nunca se deben facilitar datos personales ni pinchar en enlaces externos de origen dudoso.