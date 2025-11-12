'Cazan' a un joven robando perfumes en una tienda del centro de Santiago: "Venden y consumen droga en plena calle"

Un céntrica perfumería de Santiago fue el escenario de un nuevo robo en la capital gallega. El suceso se produjo minutos antes de las cinco de la tarde de este martes, cuando las trabajadores del establecimiento, situado en la rúa República do Salvador, identificaron a un joven como el presunto autor del hurto de dos perfumes, valorados en más de de 400 euros. Hasta el lugar del incidente, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del negocio, se desplazó rápidamente una dotación de la Policía Nacional, que ya está investigando los hechos.

Trabajadoras de la perfumería señalaron que este tipo de suceso "no es nada nuevo", puesto que "se repiten constantemente", subrayaron desde el establecimiento, situado a solo unos metros de la Praza Roxa. Además, relacionan esta situación con "un punto de venta de drogas que opera en esta calle desde el verano". "Venden y consumen droga en la calle; a plena luz del día, y alguna de las personas habituales en este punto se dedica a entrar en las tiendas con la intención de robar. Estamos desesperados", comentan los comerciantes de la zona. En este sentido, en determinados establecimientos acumulan ya más de 10 denuncias por robo en las últimas semanas.

En el episodio registrado este martes en la rúa República do Salvador, las cámaras del comercio registraron cómo, antes de salir del establecimiento, "el joven introduce los dos perfumes en el interior del plumífero, de color negro". Además, este no fue el único intento de robo que sufrió este establecimiento. "A lo largo de la tarde también entró en la tienda una persona que se dedica todos los días a intentar robar en distintos comercios del Ensanche. La Policía ya lo tiene indentificadísimo", apuntan en los negocios de la zona, que se muestran "desesperados" por la proliferación de este tipo de sucesos.