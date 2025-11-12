Santiago pone fecha a la llegada de la Navidad : del encendido de las luces a los mercados, todo lo que debes saber

A menos de dos meses para que acabe el año, la cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzado. Aunque todavía faltan unas semanas para la llegada de diciembre, Santiago ya empieza a lucir estos días el espíritu navideño en sus calles.

Quien haya paseado estos últimos días por las calles de la zona vieja o el centro se ha podido ver sorprendido por los operarios municipales mientras trabajaban en la colocación de las luces de Navidad.

No tan madrugadores como en Vigo, donde las luces llevan siendo colocadas desde finales de julio y que se encenderán este sábado 15 de noviembre, pero Santiago ya empieza a contar los días para hacer lo mismo, aunque habrá que esperar un poco más, pero no mucho.

Será el jueves 28 de noviembre el día en que la capital gallega dará la bienvenida a la Navidad con el encendido de sus luces, una iluminación a cargo de Iluminaciones Santiaguesas por 568.700 euros.

La Alameda más brillante que nunca

Las luces llenarán de color numerosas calles de la ciudad, aunque habrá un espacio que brillará con luz propia. Desde el propio viernes 28 de noviembre hasta el 6 de enero, uno de los lugares más atractivos de Santiago, como es el Paseo da Ferradura de la Alameda, más brillante que nunca con las postales de luz.

Iluminación navideña en el Paseo da Ferradura de la Alameda / Cedida

El Paseo da Ferradura se transformará en un auténtico río de luz cubierto por árboles entre los que se filtra la luna y las estrellas, creando un recorrido de fantasía.

El recorrido comienza en la Porta dos Leóns, con el mensaje de bienvenida "Compostela, la Estrella de la Navidad" y finaliza al Banco dos Namorados, convertido en un "imprescindible" photocall.

La Quintana, un "campo de estrellas"

Por otro lado, cada noche, la Praza da Quintana se convertirá en un lienzo de estrellas, un Campus Stellae, en homenaje al origen del nombre de la ciudad.

Iluminación en la Quintana el año pasado / Antonio Hernández

Campus Stellae es la forma toponímica latina utilizada para referirse a Compostela. Su traducción literal es "campo de la estrella" y alude a las milagrosas luces que según las primeras narraciones indicaron el lugar donde fue descubierto el sepulcro del Apóstol Santiago.

Los mercados, más que una tradición

Desde hace unos años, no puede concebirse la Navidad en Santiago sin sus mercados navideños. Por un lado, el Mercado de Nadal de Carreira do Conde, ofrecerá unos 70 puestos de artesanía, decoración, alimentación gourmet y regalos originales, además de un espacio infantil con talleres para los más pequeños.

Un puesto del Mercado de Nadal en Carreira do Conde / Antonio Hernández

Estará abierto del 28 de noviembre al 5 de enero, mientras que del 22 de diciembre al 5 de enero estará también disponible en Área Central.

Por su parte, el Mercado da Estrela volverá a convertir la capital gallega en un gran escaparate de la mejor artesanía y producto gallego entre el 19 y el 21 de diciembre.

En esta 14ª edición de la feria se darán cita casi un centenar de marcas de artesanía, moda, ilustración, juguetes, fotografía, diseño o decoración, que convivirán en diferentes espacios patrimoniales de la ciudad con foodtrucks, puestos de restauración y un atractivo programa de conciertos.

Los belenes, una gran atracción

Más allá de los mercarillos y decoración navideños, otra de las grandes atracciones son los belenes, y es que en la capital gallega estos nacimientos cuentan con una gran tradición, con una gran variedad de opciones.

Quizás el más destacado es el Belén de San Fiz de Solovio (del 28 de noviembre al 5 de enero), uno de los nacimientos más tradicionales de la ciudad.

Belén de San Fiz de Solovio / Cedida

Este nacimiento, cedido y montado por el belenista José Uzal, está compuesto por 500 figuras, representando diversas escenas, piezas en movimiento con efectos especiales de iluminación y sonido.

Pero no será, ni mucho menos el único, en la capital gallega podrán disfrutarse de otros nacimientos como el Belén Napolitano de la Catedral (del 3 de diciembre al 6 de enero), en la iglesia del Convento del Carmen; el Belén Popular de la Catedral (del 3 de diciembre al 6 de enero) o el Belén Familiar de Conxo (del 30 de noviembre al 6 de enero), uno de los nacimientos familiares más antiguos de la ciudad y que cuenta con unas 1.100 figuras.

Portal de Belén en la representación de Conxo / Jesús Prieto

La despedida del año y la llegada de los Reyes Magos

Para despedir el año, Santiago contará con dos de sus citas más impresicindibles. Por un lado, con la celebración de la última prueba atlética del año, la San Silvestre; y por otro con la gran fiesta de fin de año, dando la bienvenida al nuevo año desde la Praza do Obradoiro al son de la Berenguela.

Por último, la tradicional cabalgata de Reyes recorrerá el 5 de enero las calles de la ciudad hasta llegar a la Praza do Obradoiro, sirviendo para poner el broche final a una Navidad cargada de color.