Santiago

El gobierno compostelano inicia los contactos para los presupuestos de 2026

La primera reunión se produjo con los ediles no adscritos, que critican que el cumplimiento del acuerdo sobre las cuentas de 2025 "non está á altura"

Reunión entre el gobierno local de Santiago y los ediles no adscritos celebrada esta semana en Raxoi

Reunión entre el gobierno local de Santiago y los ediles no adscritos celebrada esta semana en Raxoi / Cedida

Santiago

El gobierno local de Santiago acaba de iniciar los contactos para la aprobación de los presupuestos de 2026, según anunció este miércoles. El Bipartito, formado por BNG y Compostela Aberta, dará prioridad en esta ronda de conversaciones a sus socios preferentes, los concelleiros no adscritos y el PSOE.

Avences en los acuerdos firmados

El primer encuentro al respecto se produjo esta semana con los cuatro ediles expulsados de las filas socialistas. Raxoi explica que la reunión sirvió para "dar conta dos avances nos acordos asinados en xaneiro" para las cuentas del presente ejercicio.

Entre ellos, el gobierno cita la aprobación de la tasa turística, el desbloqueo de la situación de la parcela de Peleteiro, la declaración de zona residencial tensionada -frustrada por la Xunta- o la publicación del concurso de ideas para el conector central de la ciudad, entre otros asuntos.

Balance "decepcionante"

El balance fue tildado "decepcionante" por parte de los ediles no adscritos. Su portavoz, Gonzalo Muíños, criticó que el cumplimiento del acuerdo sobre las cuentas de 2025 "non está á altura das circunstancias". Así, aseguró que "nós cumprimos coa palabra dada", pero el gobierno "non cumpriu coa súa parte".

En este contexto, Muíños afirma que seguirán actuando "con lealdade e responsabilidade", pero también remarca que la "moi baixa" ejecución de los acuerdos "debe levarnos a facer unha reflexión sobre o camiño a seguir nos vindeiros dous anos".

El gobierno compostelano inicia los contactos para los presupuestos de 2026

