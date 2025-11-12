Guinarte acusa a Raxoi de dejadez con los centros socioculturales

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Gumersindo Guinarte, denunció ayer la «falta de resposta e de acción» del Gobierno local ante los continuos problemas en la red de centros socioculturales, afectados por la ausencia de monitores y la cancelación de actividades en las últimas semanas.

Recordó que, «a pesar das reiteradas queixas dos usuarios pola falta de monitores que impartan as actividades, nada se moveu desde o Goberno local para dar unha solución definitiva a estas demandas» con respecto a los centros socioculturales de Santiago.

Problema agravado en el rural

Explicó que afecta especialmente a las parroquias rurales, «onde en moitos casos sufriron cancelacións de toda a programación dos centros». «Usuarios e usuarias que pagaron por unhas actividades que non están recibindo e viven nun estado de incerteza», ya que no hay garantías de que vayan a recuperar ni las clases ni el dinero.

Guinarte señaló que esta situación «vén derivada do incumprimento dos pregos do contrato por parte da empresa que xestiona o lote de animación sociocultural», y recordó que «isto non é algo novo, vén sucedendo desde hai meses».

Consideró que prorrogar el contrato auguraba que el servicio no mejoraría, e incidió en que Raxoi debe actuar con urgencia para garantizar la prestación del servicio y los derechos laborales del personal.