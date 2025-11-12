O PP denuncia o risco de asolagamentos en Santiago por culpa de que o Concello non limpou os ríos
Recrimina a Raxoi que non cumprise a iniciativa aprobada no pleno
Por terceiro ano consecutivo, «hai que volver a denunciar o abandono ao que someten BNG e CA a limpeza e mantemento dos ríos ao seu paso polo municipio». O concelleiro do PP José Ramón de la Fuente censurou onte que esta situación pon aos barrios e parroquias de Santiago en perigo de novos asolagamentos.
O popular remarcou que, «no pasado mes de febreiro, o pleno aprobou unha iniciativa nosa, co fin de que os servizos municipais intensificaran a revisión e mantemento das ribeiras dos ríos, para garantir unha limpeza exhaustiva das mesmas». A idea, proseguiu, era elaborar un plan de actuación que localizara os puntos máis problemáticos nos que se teñen producido asolagamentos de forma recorrente e que se aproveitara o verán para facer as labores de limpeza, roza e mantemento, e así garantir que, antes do mes de setembro, todas as beiras dos ríos foran revisadas e obxecto dunha intervención adecuada.
"Non fixo nada"
O edil popular indicou que a realidade é ben distinta, porque «o goberno nacionalista non fixo nada de nada, e xa non se poden agochar detrás da falta de tempo ou de acontecementos meteorolóxicos imprevisibles, porque contaron con meses de sobra».
«A estas alturas, cando todo debería estar feito esperando as primeiras chuvias, nin se limparon ríos, nin se sanearon sumidoiros que poden verse obturados pola inxente cantidade de folla que inunda as nosas rúas», censurou.
- Una cooperativa de viviendas en Santiago, preseleccionada al Premio Mies van der Rohe entre obras de toda Europa
- El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato
- La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
- Financial Times' sitúa a una empresa con sede en Santiago como referente en Europa
- Del magosto de Sar a la fiesta de Conxo: castañas, foliada, un bingo y churrasco 'a fartar' este sábado en Santiago
- Muere el empresario Emilio Bouzas Cajuso, muy conocido en el Ensanche de Santiago
- Crónica social compostelana | El Secreto de San Lázaro: desayunos, vinos y cócteles con alma compostelana
- Talan sin previo aviso un histórico abeto del campo de fútbol de Conxo: 'Me han enterrado a un amigo dos veces