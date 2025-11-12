Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O profesor da USC que por sétimo ano consecutivo está entre os científicos máis citados do mundo

Álvaro Goyanes, de Farmacia, é o único da institución compostelá no Highly Cited Researchers 2025, onde hai preto de 7.000 persoas de sesenta países ou rexións

O doutor en Tecnoloxía Farmacéutica, Álvaro Goyanes, cuna impresora 3D

Álvaro Goyanes, profesor da Facultade de Farmacia da Universidade de Santiago, é o único investigador da institución académica recollido no Highly Cited Researchers 2025, a clasificación que elabora anualmente Web of Science e que recoñece o persoal investigador que demostrou un influxo significativo a través da publicación de múltiples artigos, altamente citados, na última década. A traxectoria de Goyanes, da área de Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica, é recoñecido por sétimo ano consecutivo. Das outras dúas universidades galegas aparece na lista Luis Manuel Liz Marzán, doutor en Ciencias Químicas pola USC, vinculado ao Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales, CIC biomaGUNE de San Sebastián e con afiliación secundaria na Universidade de Vigo.

A clasificación deste ano rexistra un total de 6.868 persoas de 60 países ou rexións. Na análise 2025 do Highly Cited Researchers, os artigos tomados en consideración foron os publicados e citados entre 2014 e 2024 e que lograron situarse no 1% dos máis citados dentro do seu eido. 

En conversa o ano pasado con EL CORREO GALLEGO, tras coñecer que era un dos científicos máis citados do mundo, Goyanes comentou que «para mí, y para mi equipo, es un reconocimiento a que el trabajo que estamos haciendo tanto en Galicia, aquí en Santiago, como en Londres, tiene impacto, ya que el listado indica qué investigadores de todo el mundo lo leen y lo citan».

Traballa na impresión 3D de medicamentos

Doutor pola Universidade de Santiago coa tese ‘Avaliación dalgunhas aproximacións tecnolóxicas para incrementar a velocidade de disolución de fármaco en pelets de celulosa microcristalina’, Álvaro Goyanes pertence ao departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica e está vinculado ao Instituto de Materiais da USC (iMATUS). 

A súa actividade céntrase no ámbito da impresión 3D de medicamentos con doses personalizadas e é co-fundador e anterior CEO da start up FABRX, a primeira compañía dedicada á impresión 3D de medicamentos personalizados. Tamén é co-fundador de FABRX Artificial Intelligence, empresa galega dedicada ao uso da intelixencia artificial no desenvolvemento de medicamentos. 

Publicou arredor dun cento de artigos e é un recoñecido experto mundial neste tipo de impresión con máis de 200 comunicacións en conferencias internacionais. Goyanes foi un dos primeiros investigadores en avaliar as oportunidades da impresión 3D utilizando novas tecnoloxías para fabricar formas de dosificación oral. 

