El Palacio de Congresos de Santiago revitaliza su oferta cultural: 20 artistas confirmados hasta marzo

Hasta 20 artistas gallegos, nacionales e internacionales han confirmado ya su cartel en la nueva vida del Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, en Santiago, que ayer presentó su nueva agenda cultural, una programación impulsada por el Grupo Hotusa, que gestiona ahora las instalaciones, y que tiene como objetivo convertir el complejo en un referente como sala de conciertos y teatro. La iniciativa marca el inicio de una nueva etapa orientada a abrir el recinto a la ciudadanía y convertirlo en un punto de encuentro cultural de referencia para Galicia y sus visitantes, complementando su reconocida trayectoria como referente para la celebración de congresos, ferias y encuentros profesionales.

Así lo explicaron en la presentación de este martes Belén Montero, directora del Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia; y José María Barrán, director de área de Eurostars Hotel Company (Grupo Hotusa), acompañados por el gerente del Consorcio de Santiago, José Antonio Domínguez. «Esta programación marca el inicio de una etapa más abierta, diversa y conectada con la ciudadanía. Queremos que este espacio, además de seguir siendo un referente para el turismo de congresos, se consolide también como un punto de encuentro cultural para Galicia y para todos los que nos visitan», declaró ante los medios Belén Montero, que apuntó que con esta apuesta «lo que queremos es dar un paso más en la evolución del Palacio de Congresos para compartir una nueva etapa que afrontamos con mucha ilusión».

La nueva programación cultural arranca este sábado, 16 de noviembre, con Harry Potter on Ice; a la que seguirán otras muchas actuaciones: Los Gipsy Kings (21 de diciembre); La Granja de Zenón (27 de diciembre); ABBA The Experience (27 de diciembre); Johann Strauss – Concierto de Año Nuevo (28 de diciembre); El Cascanueces (2 de enero); Ainhoa Arteta en concierto (4 de enero); Concierto de Año Nuevo de Viena (8 de enero); Otaku Sinfónico: La mejor música de anime y videojuegos (9 de enero); Toon Story: Film Synphony Orchestra (10 de enero); El lago de los cisnes. Tchaikovsky National Ballet (13 de enero); Dj Symphonic & Royal Film Concert Orchestra (17 de enero); Las guerreras K-Pop (18 de enero); Fórmula V: 55 años de éxitos (30 de enero); James Rhodes ‘Mania’ (8 de febrero); Mentes peligrosas con Eva Hache, Galder Varas, JJ Vaquero y Xosé A. Touriñán (21 de febrero); De Mocedades a El Consorcio (13 de febrero); Víctor Manuel ‘Solo a solas conmigo’ (7 de marzo); La Traviata de Giuseppe Verdi con la Ópera popular de Barcelona (21 de marzo); El libro musical con Luli Pampín (12 de abril); y Don Quijote con el Ballet de Catalunya (19 de abril).

«Creemos que Compostela tiene que ser un punto de encuentro cultural en todos los sentidos, creemos que hay cabida para un espacio que albergue desde una ópera hasta un musical, creemos que Compostela debe recibir esta oportunidad para que podamos disfrutar de momentos históricos», manifestó Barrán, que añadió que «es muy importante» que se sepa que el Palacio de Congresos es ahora «un espacio abierto para cualquier artista, para cualquier músico, especialmente los gallegos, pero también nacionales o internacionales».

La nueva programación combina grandes producciones internacionales con espectáculos familiares y clásicos, ofreciendo una propuesta cultural variada pensada para todos los públicos y especialmente atractiva durante los meses de invierno, cuando la oferta cultural en la ciudad es más limitada. El nuevo plan para este espacio cultural contempla la colaboración con promotores externos y agentes del sector, con el objetivo de garantizar una programación amplia, sostenible y abierta a nuevas iniciativas. Barrán detalló que hasta marzo ya han confirmado 20 artistas su presencia en el recinto, y que la lista se irá incrementando a medida que avance 2026. Lo ideal, dijo, es que el Palacio pueda acoger en torno a unas 40 actuaciones culturales cada año.

También explicó que Hotusa ha invertido importantes cantidades de dinero en la mejora del complejo; 300.000 euros solo en la mejora de las capacidades escénicas y de sonido del auditorio, que cuenta con 1.580 butacas (ampliables hasta 2.100 con el formato de escenario central) con el objetivo de que «pueda recibir a cualquier artista». Hotusa también pretende que la oferta cultural del Palacio de Congresos sea accesible a todos los bolsillos. «No queremos programar solo conciertos con entradas a 80 o 100 euros, queremos ofertar precios populares», remarcó Barrán.

Junto con Montero, incidió en que el Palacio no dejará de promocionarse como espacio de congresos. Si bien este año está condicionado todavía por la reapertura de las instalaciones, sus responsables creen que el próximo ejercicio será mucho mejor y han indicado que ya hay eventos programados.

Escenario de un gran homenaje a Julio Iglesias

Una de las citas de mayor impacto que acogerá el Palacio de Congresos en los próximos meses será un gran homenaje al cantante Julio Iglesias. El evento se confirmó hace apenas unos días y reunirá a unos veinte artistas para rendir tributo al hijo del recordado ginecólogo ourensano Julio Iglesias Puga. «Estamos trabajando en unos conciertos muy interesantes; y el que quizás más expectación va a tener el año que viene será el homenaje a Julio Iglesias, que se está trabajando a nivel nacional e internacional», explicó José María Barrán.

Apuntaba que «mucha gente de la música considera que le debemos hacer homenaje a Julio Iglesias y que Santiago es el lugar apropiado para celebrarlo. Nosotros nos hemos ofrecido para que sean estas instalaciones». A este respecto, el directivo de Hotusa indicó que «nos han confirmado hace dos semanas que va ser aquí. No tenemos fechas, no tenemos nada, pero sabemos que más de 20 artistas van a estar presentes y que va a ser algo muy bueno», remarcó.

«Será una cita que va a enriquecer ese día magnífico, en la que nos levantaremos para hacerle un homenaje a un artista internacional que está vinculado muy directamente con Galicia y eso será en el Palacio de Congreso, por lo tanto, más contentos no podemos estar», concluyó.