El PP insta a que se ejecuten las mejoras que piden en Outeiro

La edil del Partido Popular de Santiago Olaya Otero se sumó ayer a las reivindicaciones de los vecinos de Outeiro, en el barrio de O Castiñeiriño, y reclamó que ejecute esas mejoras.

Tras entender que se está ante «unha total falta de consideración e abandono» por parte del Gobierno local, indicó que el vecindario les ha trasladado que «fai anos que non se acomete unha intervención integral, sobre todo nas estradas e camiños que, tras todo este tempo sen un mantemento idóneo, presentan un asfaltado irregular e cheo de fochancas».

Problemas con el asfaltado

Explicó que reclaman que se revise el ancho de la carretera en varios puntos, puesto que si tiene que pasar una ambulancia o un vehículo de tamaño similar, «non sería posible, co grave perxuizo que supón».

La concejala hizo hincapié en el mal estado del asfalto y apuntó que, como señala el vecindario, «o único que se fai é rebachear e e reparacións superficiais, que ao pouco tempo volven a deteriorarse, deixando as vías igual ou peor que antes».

Consideró también que hay que revisar la señalización, especialmente en puntos donde su ausencia puede suponer un peligro: así como limpiar las zanjas y mejorar la iluminación, puesto que en algunas zonas de paso el vecindario «chega a ter que iluminarse coas linternas dos móbiles».