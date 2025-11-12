Prime Video desembarca en Santiago para grabar nuevos capítulos de una de sus series de referencia
El proyecto ya ha comenzado los rodajes en Galicia el pasado mes de octubre
Prime Video llega hoy a Santiago con un único propósito: grabar los nuevos capítulos de la segunda temporada de una de sus series de referencia, Punto Nemo.
Así, esta producción de la gallega Ficción Producciones y la portuguesa Ukbar Films, que muy pronto se convirtió en uno de los estrenos más populares de la plataforma de streaming, rodará tanto hoy como mañana en la capital gallega algunas escenas de los cuatro episodios que conformarán la segunda entrega de una serie que ya se rueda en Galicia desde finales del pasado mes de octubre.
En concreto, según ha podido saber EL CORREO GALLEGO, las grabaciones tendrán lugar en la Facultade de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), instalaciones que formarán, al igual que O Grove, parte del escenario de la segunda temporada de una serie cuyo reparto estará de nuevo encabezado por Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores, Najwa Nimri y Margarida Corceiro, entre otros.
No obstante, la gran novedad de esta nueva tanda de capítulos no está en su elenco, sino tras las cámaras. Y es que Álex Rodrigo, conocido por grandes éxitos como La Casa de Papel, Vis a Vis o Veneno, se incorpora como director de una segunda entrega en la que, tras la explosión del laboratorio ruso, los supervivientes tendrán que enfrentarse a una realidad de una isla hostil, sin recursos, llena de criaturas híbridas y un virus que amenaza con expandirse globalmente.
