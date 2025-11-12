Rosón no descarta la propuesta de Sumar de ir con CA en una candidatura a las municipales

Sumar Galicia ha lanzado el guante y aunque nadie lo ha recogido claramente, tampoco lo ha rechazado. El secretario xeral en la comunidad de la formación que encabeza Yolanda Díaz, Paulo Carlos López, propuso a través de una entrevista en EL CORREO GALLEGO conformar una candidatura para las municipales de 2027. La idea sería confluir con Compostela Aberta y también con los cuatro concejales expulsados del PSOE. Mercedes Rosón se refirió ayer a esta posibilidad. Aseveró que aún es pronto para abordar la cita electoral pero tampoco descartó de plano la propuesta.

«Hay quien está ya con cálculos electorales y pensando en unas elecciones para las que aún faltan dos años», indicó la concelleira. «Nosotros, de momento, no estamos en esas. Aún sin descartar nada, porque el futuro está por escribir, preferimos seguir trabajando en el presente», zanjó Mercedes Rosón a preguntas de este diario. El lunes Compostela Aberta recordó que en estos momentos «no está abierto ningún proceso de conformación de candidaturas para las municipales» y añadió que CA ha sido «desde sus inicios un punto de encuentro entre diferentes sensibilidades de la izquierda».

Cohousing

Los ediles no adscritos mantuvieron una reunión con Alvariza Cooperativa, una entidad que pretende poner en marcha un proyecto de cohousing intergeneracional en la zona de Roxos (Villestro). A través de un comunicado, Mercedes Rosón solicitó al Concello de Santiago apoyo para esta iniciativa por la que se crearían 30 viviendas con servicios compartidos.

El suelo escogido se encuentra en el SUND-25 y para que el proyecto fuese viable el Concello debería abordar una modificación puntual del planeamiento. La parcela en la que pretenden impulsar el proyecto tiene como uso principal el hotelero. «Desde las administraciones debemos poner las cosas fáciles ante proyectos que crean vivienda desde una perspectiva sostenible», argumentó Mercedes Rosón, que reclama al Ejecutivo de Sanmartín que aborde este proceso para cambiar el uso hotelero por el residencial.