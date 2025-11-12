Rueda admite interés de la iniciativa privada por Medicina, pero no formal

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró ayer al ser preguntado sobre si el Ejecutivo autonómico había recibido algún proyecto privado para la implantación de un nuevo grado de Medicina en Galicia que «non me consta», si bien recalcó que no le constaba al menos de manera oficial, puesto que «manifestacións de interés sobre este e outro tipo de facultades sí» por parte de la iniciativa privada, pero «ningunha proposta formal», recalcó.

Preacuerdo de los tres rectores

En este sentido, y respecto a todo el proceso de negociación llevado a cabo desde que a finales de mayo pasado la Universidade da Coruña mostró su intención de solicitar una titulación propia al margen de la que oferta la Universidade de Santiago (USC), alegando entre otras cuestiones que no se había materializado la descentralización pactada en 2015, así como la posibilidad de que en un futuro cercano se impulsara la creación de una nueva facultad privada en la comunidad, el preacuerdo adelantado la pasada semana entre los tres rectores establece claramente que durante el período de duración del mismo, al menos hasta el curso 2028-2029, el Gobierno gallego se compromete a no dar luz verde a ningún proyecto privado, pero tampoco público, que oferte el grado.

Agradece la responsabilidad de los implicados

Además, y en rueda de prensa tras la reunión del Consello de la Xunta, quiso agradecer «a responsabilidade de todos» los implicados en ese preacuerdo para reorganizar la docencia de la titulación. «Agradezo a responsabilidade dos tres reitores, daqueles que no Goberno galego tiveron unha participación máis directa, os conselleiros de Sanidade e Educación para chegar a un acordo» que, recordó, ya había considerado antes de que se alcanzara que «é bo para a facultade de Medicina, para os estudantes, para a medicina en Galicia e para Galicia no seu conxunto».