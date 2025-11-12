Sanmartín pide tiempo para estudiar las propuestas de policías y bomberos

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, afirmó ayer que existe voluntad de acuerdo en la negociación con los sindicatos para la mejora de las condiciones laborales de policías y bomberos, además se asegurar que se están produciendo avances y de pedir tiempo para valorar las propuestas realizadas. Los trabajadores se niegan a realizar horas extra desde hace más de 15 días, lo que ha provocado que en algunos turnos el servicio quede bajo mínimos debido a la falta de personal.

La alcaldesa explicó que «hai avances, pero cando se levan a cabo unhas negociacións, necesítase tempo para estudar as propostas, mirar as opcións, os encaixes que ten desde o punto de vista orzamentario, e planificar, desde o punto de vista do calendario, tempos e cantidades».

Pago de horas extra pendientes

Sanmartín señaló que se está hablando sobre la mejora del complemento específico asociada a nocturnidad y festividad, y sobre el aumento de la cantidad que se paga por las horas extra, tal como indicaron el lunes fuentes sindicales a este diario. Además, reiteró que está «moi avanzado» el trámite para convocar un pleno extraordinario en el que se apruebe el pago de parte de las horas extra adeudadas.

Parque comarcal de bomberos

Por otra parte, el alcalde de Ames, Blas García, que compartió acto con Sanmartín, indicó que la firma del convenio entre Raxoi y el Consorcio de Bomberos para la creación de un parque comarcal es «inminente» y que «faltan uns flecos administrativos por resolver».