Santiago
Sanmartín pide tiempo para estudiar las propuestas de policías y bomberos
La alcaldesa ve voluntad de acuerdo sobre las horas extra y las otras demandas planteadas por los trabajadores
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, afirmó ayer que existe voluntad de acuerdo en la negociación con los sindicatos para la mejora de las condiciones laborales de policías y bomberos, además se asegurar que se están produciendo avances y de pedir tiempo para valorar las propuestas realizadas. Los trabajadores se niegan a realizar horas extra desde hace más de 15 días, lo que ha provocado que en algunos turnos el servicio quede bajo mínimos debido a la falta de personal.
La alcaldesa explicó que «hai avances, pero cando se levan a cabo unhas negociacións, necesítase tempo para estudar as propostas, mirar as opcións, os encaixes que ten desde o punto de vista orzamentario, e planificar, desde o punto de vista do calendario, tempos e cantidades».
Pago de horas extra pendientes
Sanmartín señaló que se está hablando sobre la mejora del complemento específico asociada a nocturnidad y festividad, y sobre el aumento de la cantidad que se paga por las horas extra, tal como indicaron el lunes fuentes sindicales a este diario. Además, reiteró que está «moi avanzado» el trámite para convocar un pleno extraordinario en el que se apruebe el pago de parte de las horas extra adeudadas.
Parque comarcal de bomberos
Por otra parte, el alcalde de Ames, Blas García, que compartió acto con Sanmartín, indicó que la firma del convenio entre Raxoi y el Consorcio de Bomberos para la creación de un parque comarcal es «inminente» y que «faltan uns flecos administrativos por resolver».
- Una cooperativa de viviendas en Santiago, preseleccionada al Premio Mies van der Rohe entre obras de toda Europa
- La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
- Financial Times' sitúa a una empresa con sede en Santiago como referente en Europa
- Del magosto de Sar a la fiesta de Conxo: castañas, foliada, un bingo y churrasco 'a fartar' este sábado en Santiago
- Rueda: 'A mellor opción e, probablemente a única', es una sola Facultad de Medicina descentralizada
- Muere el empresario Emilio Bouzas Cajuso, muy conocido en el Ensanche de Santiago
- Nueva apertura en la ‘milla de oro’ de Santiago: abre una juguetería en Montero Ríos
- Crónica social compostelana | El Secreto de San Lázaro: desayunos, vinos y cócteles con alma compostelana