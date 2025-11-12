La USC, la UDC y el Cesga participarán en el primer centro europeo de excelencia cuántica

La Comisión Europea acaba de hacer pública la concesión del primer Centro Europeo de Excelencia Cuántica (QEX) en Europa en el que participará Galicia a través de la Universidade de Santiago (USC), Universidade de A Coruña (UDC) y del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga). Este centro, financiado por la Empresa Común de Computación de Altas Prestaciones Europea (EuroHPC JU), está impulsado por un consorcio de once socios procedentes de cinco países y tiene como objetivo fomentar el desarrollo de las tecnologías cuánticas y garantizar el liderazgo europeo en computación cuántica.

La participación gallega, que cuenta con un presupuesto de 1,36 millones de euros cofinanciados en un 50% por la Comisión Europea y en el otro 50% por el Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación, tendrá una importante contribución a este objetivo de crear un espacio único para aportar servicios y conocimiento a los usuarios de ordenadores cuánticos.

La parte gallega está liderada por el Cesga, un centro compartido entre la Xunta de Galicia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y tres centros de investigación de la Red CIGUS: el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la USC (CITIUS) y el Instituto Gallego de Física de Altas Energías (IGFAE), centro mixto de la USC y de la Xunta de Galicia, y el Centro de Investigación en TIC (CITIC) de la UDC. En concreto, los centros gallegos contribuirán principalmente a facilitar a la comunidad científica y al tejido productivo el acceso a las infraestructuras cuánticas. Además, también facilitarán el desarrollo de nuevas aplicaciones y softwares en el campo de la computación cuántica y serán responsables de la realización de actividades de benchmarking, un proceso de comparación de ordenadores cuánticos y aplicaciones de esta tecnología. También colaborarán en la formación de investigadores y usuarios, impulsando la experiencia adquirida en TalentQ, el programa de formación y crecimiento de talento del proyecto Quantum Spain.

El Centro Europeo de Excelencia Cuántica funcionará como un centro único para aplicaciones y herramientas de computación cuántica, capacitando a usuarios científicos, empresas e industrias europeas para aprovechar el potencial de estas tecnologías. Mediante programas de formación especializada y apoyo personalizado, QEX formará personal altamente calificado en computación cuántica en toda Europa, al tiempo que ayudará a los usuarios a adaptarse y codesenvolver aplicaciones cuánticas, asegurando así la preparación para la próxima era de la computación.

Socios de Dinamarca, Alemania, Irlanda y Países Bajos

El consorcio QEX reúne once socios que representan una red diversa de experiencia científica y técnica, procedentes de cinco países de la Unión Europea. Coordinado por el Stichting QuantumDeltaNL (Países Bajos), participan también por Dinamarca la Danmarks Tekniske Universitet, la Københavns Universitet y la Syddansk Universitet; por Irlanda la Universidad de Galway; por Alemania la Bayerische Akademie der Wissenschaften y la Deutsches Zentrum für Luft – und Raumfahrt y por los Países Bajos, la Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, además del líder Stichting QuantumDeltaNL. Por España, se suman la USC, el Cesga, y la UDC.