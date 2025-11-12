De vinilos a juguetes antiguos: la feria de coleccionismo de Área Central trae a Santiago grandes tesoros del pasado
Retromanía tendrá lugar en el centro compostelano entre este jueves y el sábado, 15 de noviembre, de 11 a 21.00 horas
Vinilos, películas en todos los formatos, coches a escala, legos, muñecas, Funkos, juguetes antiguos... Estos son solo algunos de los productos que el nuevo evento de Área Central traerá a Santiago.
Bajo el nombre de Retromanía, la feria de coleccionismo hará las delicias de los más nostálgicos en ámbitos como el cine o la música.
Tesoros del pasado
Durante tres días, Retromanía pondrá al alcance de los visitantes cientos de tesoros del pasado.
La feria de coleccionismo tendrá lugar desde este jueves al sábado, 15 de noviembre, de 11 a 21.00 horas en la esquina azul de Área Central.
Participan en la feria los siguientes expositores: El Baúl de los Recuerdos, Frikicollection, Imaginaclicks y El coleccionista de musgo.
Según informan desde Área Central, "sus responsables traerán miles de objetos y productos entre los que perderse".
Esta iniciativa forma parte de las nuevas propuestas de actividades y ferias que durante este año se están celebrando en el Outlet Área Central.
