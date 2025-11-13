Los billetes para desplazarse de Madrid a Santiago en Navidad se disparan hasta los 340 euros

Junto con los décimos de la Lotería Nacional, los billetes de transporte público para regresar a casa por Navidad son de los artículos más demandados a estas alturas del año. De hecho, desplazarse de Madrid a Santiago coincidiendo con las fiestas navideñas puede ser prohibitivo para muchos bolsillos, al menos si se quiere hacer de manera rápida en avión o AVE. Algunos billetes de Iberia, la única compañía que cubre ahora la ruta entre Barajas y Lavacolla, alcanzan ya 340 euros; mientras que la alta velocidad supera los cien euros; y algunos trenes ya están completos. Así se desprende de los portales de venta de pasajes de la aerolínea española y Renfe, cuyas ofertas son las únicas alternativas de transporte entre la capital española y la gallega junto con el autobús.

Tras el cierre de la base de Ryanair en la terminal Rosalía de Castro, Iberia se ha quedado en exclusiva con el puente aéreo. Los precios varía cada día, pero los vuelos de Madrid a Compostela para pasar la Nochebuena en casa arrancan en 65 euros. Iberia ofrece entre dos y tres frecuencias diarias y dependiendo de la hora las tarifas varían considerablemente. No es lo mismo volar el 23 de diciembre a primera hora de la mañana, con un coste de 66 euros; que hacerlo a última hora de la tarde, a la salida del trabajo, puesto que el precio se dispara hasta los 340 euros. Entre el 25 de diciembre, Día de Navidad, y el 7 de enero de 2026, cuando se dan por terminadas las fiestas tras la jornada de Reyes, Iberia aún ofrece billetes por 26 euros entre el aeropuerto de Adolfo Suárez y el de la ciudad del Apóstol.

En el trayecto aéreo contrario, es decir, de Compostela a Madrid, las tarifas también se disparan sobre todo en la operación retorno: es decir, el 26 de diciembre, cuando los billetes alcanzan 252 euros; y también el 1, 2 y 3 de enero, con precios que llegan a 240 euros; o el 7 de enero, después de Reyes, con 252 euros por viaje. Con esto, venir y regresaren Navidades en avión desde Madrid puede rozar los 600 euros, si bien es cierto que existen opciones más económicas.

El AVE es otra de las posibilidades más demandadas. Renfe ofrece algunos días hasta nueve frecuencias en cada dirección entre Chamartín y la estación Daniel Castelao y viceversa. Las tarifas se encarecen principalmente en dirección Santiago en los días previos a Nochebuena, cuando los billetes de tren se mueven entre 69 y 109 euros. De hecho, el tercer tren que sale de Madrid el 23 de diciembre, en torno al mediodía, ya ha completado su capacidad.

La misma tendencia al alza se experimenta en los trenes durante las jornadas de operación retorno a la capital de España, cuando por el momento los precios tienen el límite en 109 euros. Con esto, Renfe ofrece a estas alturas la posibilidad de este viaje de ida y vuelta por un tope de 220 euros. Si bien es cierto que a lo largo de las fiestas existen opciones mucho más económicas. Los billetes más baratos arrancan en 29 euros por trayecto, aunque en horarios y días poco atractivos si lo que se desea es pasar en familia los momentos más destacados de la Navidad, como Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes.