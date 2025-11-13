El compostelano Carlos Asorey Brey presenta en Santiago su nuevo libro

El escritor y guionista compostelano Carlos Asorey Brey ha publicado un nuevo libro, llamado Las neuronas se ensucian al usarlas, que presenta en Santiago el martes 18 de noviembre a las 19 horas en la librería Couceiro (Praza de Cervantes).

Respaldo

El autor nacido en Santiago cuenta con el respaldo de la editorial Huerga y Fierro, en cuya caseta firmó ejemplares durante la pasada Feria del Libro de Madrid. «Vendrán a la presentación en Santiago varias personas que aprecio, entre ellas algunas que llegarán desde Lugo, Madrid… ¡y hasta desde Mallorca!», señala Carlos Asorey Breyen charla con este diario.

Thriller

Las neuronas se ensucian al usarlas es una novela que cuenta la historia de Diego Leyra un personaje que, tras la muerte de su pareja, decide abrir una oficina como detective privado, etapa que se complica cuando una mujer le encarga la búsqueda de una persona, labor que se complica en un relato con alma de thriller.

Realismo sucio americano

Si su anterior novela, El mortero de cristal (Gramática Parda, 2013), tenía gran parte de su ambientación en Santiago, esta nueva historia escrita por Carlos Asorey Brey se centra en Madrid, una gran ciudad que abre puentes con cierta corriente literaria que admira este autor gallego: «Me gusta mucho el realismo sucio norteamericano, el realismo descarnado», matiza.

Y añade: «Por cierto, que esa novela anterior que sucede en parte en Santiago, ya no se puede encontrar, está descatalogada, y voy a intentar reeditarla con alguna editorial de Galicia», deseo que ojalá se cumpla igual que ha cuajado su anhelo de presentar en su tierra natal esa novela llamada o Las neuronas se ensucian al usarlas, que estrecha (aún más) el nexo de quien lleva media vida fuera de Compostel,a pero sigue sintiendo algo especial cuando pasea entre sus piedras.