Desalojado el narcopiso de Fontiñas: «Estamos contentos»

La Policía Nacional de Santiago procedió en la mañana de este miércoles a detener al inquilino del narcopiso okupado en el edificio número 24 de la rúa de O Vieiro de Fontiñas. «Varios axentes chegaron aquí en tres furgóns e levaron a cabo un longo rexistro», comenta Verónica T. vecina del bloque. Llegaron al lugar a las 08.30 horas y se lo llevaron detenido sobre las 12.45 horas. Esta vecina, que no estaba en el momento en el que los agentes accedieron al narcopiso, situado en el 2ºB, asegura que recibió llamadas en las que le informaron que «acábanlle de tirar a porta abaixo».

Los vecinos vieron como se llevaban dos bicicletas y varios paquetes «que non se vía o que eran porque estaban envoltos». Esto les llevó a que «había bastante material roubado dentro do piso», algo que ya sospechaban desde hace meses.

Además, los agentes «pedíronlle a un veciño que lle abrira o garaxe». El primer inquilino que entrara en el piso en el pasado mes de julio, y que se había ido hace unos días quedando en su sitio otro varón, no tenía contrato del trastero y la plaza de garaje. Por ello «decidimos pechar abaixo para ter polo menos unha zona controlada». En este punto desconocen si los agentes requisaron material.

La chica que estaba con el nuevo inquilino salió en la madrugada del martes al miércoles. «Serían arredor das 1.30 horas e ía con un bolso grande, polo que supuxemos que levaba as súas pertenencias», dice. También entro en el edificio «un home que nunca viramos, sobre as once menos vinte da noite e saiu pasadas as dúas da mañá».

Los vecinos mantienen la prudencia

Verónica T. sostiene que «estamos contentos», si bien asegura que «manteremos a prudencia porque tampouco sabemos se van seguir vindo compradores os primeiros días».

Edificio de la rúa de O Vieiro, que alberga un narcopiso. / Jesús Prieto

Ella misma agradece la colaboración de la vecindad de los edificios situados al lado o en frente. «Moitas veces contábannos cousas que nós non podíamos ver como certos movementos ou matrículas de coches», manifiesta.

Desde la Policía Nacional confirman que fue detenido un varón por tráfico de estupefacientes. Con todo, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario.