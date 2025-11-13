MÚSICA
La DJ de Santiago premiada en Xuventude Crea: «Un DJ set fala de ti e que guste o que fas axuda a autoafirmarte»
Natural de Parga (Lugo) asentada en el barrio de San Pedro, «o mellor da cidade», dice orgullosa, fue segunda (1.500 €) en su campo en un concurso que hace la gala de sus 16 categorías el 19 de diciembre (Cidade da Cultura). Antes, pincha el 22 en el Sosa Bar.
Inma Veiga (alias bb.wav), lucense nacida en 1995 y afincada en Santiago, estudió el Grado de Sonido e Imagen en la Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha (Portugal), e hizo luego un máster en Fotografía y Cine Documental, entre otras aventuras. Y el pasado fin de semana, fue proclamada segunda dentro del trío de proyectos ganadores del apartado de DJ de los premios Xuventude Crea 2025, que convoca la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia. El primer puesto fue para Lucas Valoria Cora, de A Coruña, y el tercero para Guillermo González, de Vigo.
Felicidades por el premio, ¿como fue esa final en la sala Pelícano de A Coruña?
Cada un dos finalistas tivemos vinte minutos para facer a noso dj set e rematamos o evento a iso das dúas e media da mañá. Eu fixen una única peza de 15 minutos, chamada Éter... Xa na edición do pasado ano estiven no concurso, entón con Andrés Mahía, xuntos cun seudónimo pero non chegamos a estar entre os seis finalistas desa edición que gañou Muiños (de Anxo Fernández Costa).
La ventana de Portugal
¿Hubo nervios?
Foi un proceso de aprendizaxe confiar no meu proxecto porque un DJ set fala de ti e que guste o que fas é una satisfacción que axuda a autoafirmarte. A selección desde DJ set fala de min e, entón, sempre intento facer una historia con todo os estilos que me gustan, é como facer unha viaxe. Cada pinchada poder ser o que sinto nese momento.
Viaje con influencias lusas.
Pincho cousas moi diferentes, empecei con reguetón e ritmos latinos, pero tamén escoitando outras cousas de miña irmán, que me leva quince anos e que non escoita electrónica. Despois, marchei no 2015 a Portugal e alí estiven catro anos e comecei a escoitar máis techno porque en Portugal teñen máis cultura de música electrónica. Teñen influencias de Brasil e Angola e descubrín novas músicas deses lugares, gústame moito o funk brasileño, que é diferente do de EEUU, e tamén gústame o techno percusivo e o bass.
Escena de Compostela
En Santiago, a nivel de música electrónica hay poco espacio...
Hai agora un novo local, Sosa Bar, un espazo que abriu fai un par de meses e que espero que teña futuro porque está levado por persoas que levan na escena desde xa fai tempo. Está situado en Ramón Cabanillas.
En la escena de Compostela destaca Juait, DJ y productor...
Fai anos que coñezo a Juait, pero él tamén é produtor, algo que, por agora, eu non vou facer porque son moi perfeccionista como para facer producións para outros, non me vexo facendo iso agora mesmo. Gústame facer pinchadas e compartir a música e, a diferencia do que fan outros, que o levan en segredo, non teño problemas en dicir os temas que pincho... gústame compartir.
En Galicia y fuera, según veo.
En Madrid estiven en Siroco e tamén fixen pinchadas en Lisboa, Bilbao... E dos locais de Galicia, destacaría Mondo, en Vigo. E descubrín fai dous anos un local chamado Outra Cena, en Lisboa, que me roubo o corazón, a verdade.
Gustos
¿Referentes?
Algúns DJs que me inflúen, por exemplo, poder ser Verraco, Amor Satyr, DJ Babatr, BADSISTA, Roni, ou Jensen Interceptor, entre outros. Ademais, entre artistas máis coñecidos dentro do paranorama da electrónima, tamén admiro moito o que fai Helena Hauff, a quen vin varias veces, e tamén DJ Gigola.
