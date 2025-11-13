Los efectos de Claudia en Santiago: un herido en la AP-9 durante un fuerte aguacero

La borrasca Claudia sigue azotando Galicia y ya ha causado más de 225 incidencias desde su llegada a la comunidad. El viento, la bajada de temperaturas y, sobre todo, las fuertes precipitaciones en forma de lluvia que han llegado a dejar más de 200 litros por metro cuadrado en uno de los puntos de medición de nuestra geografía, son factures que, a buen seguro, han influido en un accidente de tráfico que se ha producido esta tarde de jueves en la autopista AP-9 a su paso por Santiago.

Fuentes consultadas del 112 Galicia, han confirmado a este diario que recibieron la llamada de un particular a las 17.42 horas -momento en el que caía un fuerte aguacero en la capital gallega- alertando de que un vehículo "se había salido de la vía" en el punto kilométrico 65 de la autopista, a la altura de la parroquia de Enfesta, explicando además que "no sabía si había heridos".

Con esta información, hasta el lugar se desplazaron los servicios de mantenimiento, los cuales confirmaron que en el coche se encontraba una persona herida quejándose de un fuerte dolor abdominal, por lo que se requirió una ambulancia de Urxencias Sanitarias. Así mismo, hasta el punto del accidente también han sido movilizados efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.