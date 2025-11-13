Los entrenadores de Ilia Topuria abren en Santiago su esperado gimnasio la semana que viene

A finales de septiembre saltaba la noticia en Santiago. Los hermanos Jorge y Agustín Climent anunciaban la apertura de un nuevo gimnasio en la capital gallega. Para aquellos que no estén al día del mundo de las artes marciales, los hermanos Climent se encuentran tras el éxito de Ilia Topuria -actual campeón mundial de UFC- y su hermano Aleksandre, hasta que sus caminos se separaron este pasado mes de mayo.

Referentes en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA), han decidido abrir una franquicia de su popular negocio Climent Club, asentado en Alicante, en la capital gallega.

Climent Club en Santiago

El nuevo gimnasio, que abren junto al Club CAMM y aspira a convertirse en referente de las artes marciales en Galicia, abrirá sus puertas en plena zona universitaria, a apenas dos minutos de la biblioteca Conchi.

Un espacio de más de mil metros cuadrados que contará con zona de power, sauna, zona de musculación -con máquinas de todo tipo-, una amplia zona de lucha y jaula.

Sus instalaciones están especialmente acondicionadas para que sus usuarios, junto a profesionales de la talla de Muḥammad Catriel Pehuen Muriel o Laureano Staropoli -Pepi- logren sus objetivos.

Fecha de apertura

Si bien en un primer momento se habló de principios de noviembre, todo parece indicar que finalmente la fecha de apertura de Climent Club en Santiago tendrá lugar este próximo lunes, 17 de noviembre. Así lo han dado a conocer a través de las redes sociales del nuevo gimnasio.