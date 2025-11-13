Los hoteles de Santiago alertan de la caída en la ocupación: exigen un plan para hacer "más atractiva" la ciudad

La Unión Hotelera Compostela (UHC), cuyos asociados concentran más del 70 % de las plazas de Santiago, alertó este jueves de la tendencia negativa de la ocupación. La entidad señala que durante el mes de octubre fue de un 83% en sus establecimientos, una cifra que, aunque ven "positiva" en términos absolutos, indican que confirma la tendencia descendente de las pernoctaciones en la ciudad reflejada en los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estas cifras reflejan que en el tercer trimestre de 2025 (julio, agosto y septiembre), hay un retroceso en la ocupación hotelera de Compostela, que ha pasado del 80,89% en 2024 al 77,56% este año. De hecho, el mes de agosto fue el peor de la pospandemia. La Unión Hotelera advierte de "una caída significativa en tres de los meses más importantes del año", lo que sitúa a Santiago entre las ciudades del norte de España con "peor evolución", solo por delante de Vigo.

Preocupación en el sector

Estos cifras "preocupan" al sector, tal y como señalan fuentes de la Unión Hotelera, que ha visto como en septiembre, tradicionalmente el mejor mes del ejercicio, la ocupación descendió del 87 % al 83 %, confirmando la "pérdida de dinamismo". Además, consideran "aún más preocupante" el dato de estancia media donde Compostela, con un 1,67, presenta el peor resultado entre las principales ciudades del norte, por debajo de Oviedo (2,13), Santander (2,24) o San Sebastián (2,37), entre otras.

Para la UHC, esta situación refleja "una falta de atractivo para prolongar la estancia del visitante", por lo que reclama "mejoras de servicios y medidas que impulsen la competitividad turística y consoliden la ciudad como destino que invite a quedarse más tiempo". En esta línea, piden una estrategia integral de promoción, diversificación de la oferta y mejora de la experiencia turística, con el objetivo de "lograr revertir la tendencia negativa y garantizar la sostenibilidad del sector en los próximos años".

Problemas en los servicios y "falta de comunicación" con Raxoi

La entidad sitúa entre sus principales preocupaciones el "deficiente" servicio de taxis por las repercusiones sobre la movilidad y el "profundo malestar" que causa entre los visitantes. "Pese a que la necesidad de reforzar el servicio viene de atrás, nos preocupa que todavía no haya un plazo fijado para la licitación de las nuevas 29 licencias", dicen, "y sobre todo que los propios taxistas manifiesten su desconfianza de que estén operativas el próximo verano".

Por otro lado, la UHC lamenta la "ausencia de diálogo y comunicación" por parte del Concello en relación a la tasa turística, ya que tras su implantación el pasado mes de octubre aseguran "no ha habido ningún contacto, ni para saber cómo estaba yendo el proceso, ni para saber cuánto se había recaudado… la comunicación ha sido nula".

Turismo de proximidad

Por otra parte, ante la previsible reducción de vuelos en los próximos meses por el cierre de la base de Ryanair y las futuras obras en la pista de Lavacolla, solicitan un plan de promoción del turismo de proximidad que incentive las visitas desde otras ciudades de Galicia y del noroeste peninsular.

Por último, la Unión Hotelera considera "imprescindible" impulsar un plan de promoción cultural y de desestacionalización que "aproveche la riqueza patrimonial y la programación cultural de Compostela para atraer visitantes durante todo el año", haciendo además hincapié en la necesidad de ofrecer también "un ambicioso programa navideño para captar el turismo familiar", ante la proximidad de estas fiestas. "La ciudad tiene potencial para ofrecer experiencias más allá del Camino y del turismo religioso, pero hace falta planificación, coordinación y una visión de futuro", afirman.