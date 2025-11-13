Muere María Jesús Quintanilla, viuda del exsenador y exrector de la USC José María David Suárez Núñez
Era madre de los doctores David, José María y Juan Suárez Quintanilla
Será enterrada este viernes en el cementerio municipal de Boisaca
La noticia de la muerte de María Jesús Quintanilla Padín, de 90 años, ha causado este jueves un profundo pesar en Santiago, donde era una persona muy conocida, querida y respetada. Madre de cuatro hijos, era la viuda del doctor José María David Suárez Núñez, quien fue senador de España en la legislatura constituyente (UCD), entre 1977 y 1979; pero sobre todo recordado por su papel como rector de la Universidade de Santiago, responsabilidad que desempeñó entre 1978 y 1984.
María Jesús Quintanilla falleció este miércoles en la capital gallega y su capilla ardiente permanece abierta en el Complejo Funerario Apóstol Santiago, sala Quintana. Este viernes, a las 16.45 horas, tendrá lugar el funeral por su eterno descanso en la capilla del tanatorio y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal de Boisaca.
La finada era madre de los doctores David, José María y Juan Suárez Quintanilla y de Elsa Fernández Oubiña. Los tres primeros son reconocidos profesores de la USC. David, de Ortodoncia; José María, de Estomatología; y Juan, de Anatomía Humana.
