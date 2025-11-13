El ‘Punto Nemo’ de Prime Video se traslada a la USC

Se conoce como Punto Nemo al lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme. Un espacio que ayer se trasladó a la Facultade de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), donde la plataforma de streaming Prime Video rueda desde este miércoles –y hasta este jueves– escenas para los nuevos capítulos de uno de sus lanzamientos recientes más exitosos, Punto Nemo.

Según fuentes conocedoras del proyecto consultadas por EL CORREO GALLEGO, los rodajes tienen lugar «en uno de los platós de Comunicación Audiovisual». «Es un plató, pero no un plató al uso. Es como un cubo de cemento y, en esta serie, como se graba en túneles subterráneos de cemento, por estética nos encajaba», añaden las mismas fuentes sobre unos rodajes que finalizan este jueves en Santiago. Mañana lo hacen en Galicia, tras varias semanas de grabaciones desde el pasado mes de octubre, para desplazarse la próxima semana hasta las Islas Canarias.

De esta forma, las instalaciones de la USC formarán parte del escenario de alguno de los cuatro episodios que conformarán una segunda temporada de una serie –producida por la gallega Ficción Producciones y la portuguesa Ukbar Films– cuyo reparto estará de nuevo encabezado por Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores, Najwa Nimri y Margarida Corceiro, entre otros.

No obstante, la gran novedad de esta nueva tanda de capítulos no está en su elenco, sino tras las cámaras. Y es que Álex Rodrigo, conocido por grandes éxitos como La Casa de Papel, Vis a Vis o Veneno, se incorpora como director de una segunda entrega en la que, tras la explosión del laboratorio ruso, los supervivientes tendrán que enfrentarse a una realidad de una isla hostil, sin recursos, llena de criaturas híbridas y un virus que amenaza con expandirse globalmente.