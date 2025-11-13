Reunión sobre los presupuestos de Santiago: los socios alertan de incumplimientos en el pacto de 2025

El gobierno local de Santiago anunció ayer el inicio de los contactos para la aprobación de los presupuestos de 2026. El Bipartito, formado por BNG y Compostela Aberta, explicó que dará prioridad en esta ronda de conversaciones a sus socios preferentes.

Sin embargo, las diferencias quedaron claras tras el primer encuentro, celebrado esta semana con los ediles no adscritos. Éstos aseguran que aún no hay ningún tipo de negociación en marcha de cara a las cuentas del próximo año y que la reunión únicamente se centró en el análisis del acuerdo de 2025, en el que además alertaron de diferentes incumplimientos.

Los «avances» de Raxoi

Desde Raxoi explicaron que efectivamente el encuentro sirvió al gobierno de Goretti Sanmartín para «dar conta dos avances nos acordos asinados en xaneiro». Entre los principales logros, citaron la puesta en marcha de la tasa turística y el desbloqueo de la situación de la parcela de Peleteiro, con la aprobación reciente de la modificación puntual del plan urbanístico. Además, la declaración de zona residencial tensionada –frustrada por la Xunta–, la publicación del concurso de ideas para el conector central de la ciudad, y los fondos europeos logrados para proyectos en la zona norte.

El Ejecutivo local también destacó los avances para la comarcalización del parque de bomberos, el uso de la tasa de reposición al máximo permitido para incorporar personal de emergencias, el «impulso» al contrato del transporte urbano, la realización de un estudio para la gestión del agua y el inicio del concurso público para los centros socioculturales.

Asimismo, aludieron a la ejecución de obras como las de Puente la Reina, García Lorca, las asociadas al proyecto Entre Sar e Sarela, el nuevo cruce con preferencia peatonal en Xeneral Pardiñas, o los asfaltados en diferentes viales; las reparaciones en parques infantiles y la licitación de un contrato de mantenimiento anual; la mejora de servicios públicos como el de conciliación, los relativos a la igualdad a través de la Casa das Mulleres Xohana Torres o el plan de salud; y la doble convocatoria de los bonos corazón, entre otros asuntos.

«Non está á altura»

Sin embargo, los concelleiros no adscritos tildaron de «decepcionante» el balance exhibido por el Bipartito. Su portavoz, Gonzalo Muíños, criticó que el cumplimiento del acuerdo sobre las cuentas de 2025 «non está á altura das circunstancias». Así, aseguró que «nós cumprimos coa palabra dada», pero el gobierno «non cumpriu coa súa parte». Se mostraron especialmente críticos con la ejecución de inversiones que ya habían sido comprometidas en 2024, que incluyen equipamientos deportivos o la Casa dos Maiores no Ensanche, de la que existe un anteproyecto.

En los asuntos por concretar en los que Raxoi advierte avances, los ediles expulsados del PSOE son más pesimistas. Así, ven «poucos avances no desbloqueo do parque comarcal de bombeiros»; consideran «incumpridos todos os prazos» para la licitación del transporte urbano, incluido el de iniciarla «entre finais do mes de outubro e a primeira quincena de novembro» para desbloquear el pago de facturas pendientes; censuran que no se hayan reforzado las plantillas de emergencias, con «12 prazas de bombeiros pendentes de convocar do 2023 e o 2024»; y advierten una «falta de impulso» a las políticas de vivienda.

Por todo ello, los concelleiros no adscritos indican que «en xeral, estamos preocupadas pola execución dos orzamentos, moi baixa». En esta línea, Muíños afirmó que «nós esforzámonos en manter unha actitude propostiva e, desde logo, nós seguiremos actuando con lealdade e responsabilidade», pero subrayó también que la situación «debe levarnos a facer unha reflexión sobre o camiño a seguir nos vindeiros dous anos».

Encuentro con el PSOE

Tras esta reunión, está previsto que el gobierno municipal mantenga un encuentro de similares características con su otro socio preferente, el Grupo Municipal Socialista. Fuentes del PSOE confirmaron a este diario que se celebrará esta semana y que no está previsto hablar de los presupuestos de 2026, teniendo en cuenta además que «non hai ningún documento que debatir» al respecto. En cuanto al análisis de los acuerdos de este año, esperarán a conocer lo que traslade Raxoi para realizar una evaluación. Tanto el PSOE como los no adscritos coincidieron en sus críticas a la demora para reunirse con el gobierno tras haberlo solicitado hace dos meses.