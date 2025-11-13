Sanción de 20.000 euros do Concello a Urbaser por incumprimento no servizo
Raxoi tamén aplica nas facturas de cada mes os descontos que corresponden aos servizos non prestados que constantan as auditorías, que suman ata o mes de setembro 128.636 euros
El Correo Gallego
O Concello de Santiago resolveu cunha sanción que ascende a 20.000 euros o expediente aberto a Urbaser por incumprimento das condicións recollidas no contrato para a prestación do servizo de recollida de residuos e limpeza viaria no termo municipal.
O procedemento aberto rematou coa detección de cinco sancións cualificadas como moi graves, graves e leves e rexeitou alegacións presentadas pola empresa, xa que «non desacreditan os feitos probados».
A resolución declara a Urbaser responsable das infraccións en materia de medios persoais, materiais, reposición de illas soterradas, cuarteliños non operativos e limpeza e desinfección de colectores ao quedaren acreditadas estas faltas no expediente.
O Concello impón unha sanción moi grave de 9.015 euros pola falta dos medios persoais comprometidos; unha multa grave de 3.000 euros pola falta e demora na posta a disposición do servizo da infraestrutura informática e tecnlóxica comprometida; dúas faltas leves de 1.000 euros cada unha polo atraso na substitución de illas soterradas e por non ter operativos un dos cuarteliños para as brigadas de limpeza; e unha falta grave de 6.005 euros polas deficiencias na limpeza de colectores.
Descontos en facturas por servizos non prestados
Ademais, o Concello aplica cada mes os descontos que corresonden por servizos non prestados que constantan as auditorías. Entre xaneiro e setembro deste ano, os descontos nas facturas suman 128.636euros.
Ademais, dende o Pazo de Raxoi asegúrase que se mantén «a vixilancia sobre o cumprimento escrupuloso do contrato para velar polo interese xeral». Ao tempo que se anima á poboación a despositar correctamente o lixo nos colectores e a aumentar a separación das diferentes fraccións.
